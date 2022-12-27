1 haftada 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Aydın genelinde yapılan operasyonlar çerçevesinde 1 haftada toplam 2 kilo 58 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 5 kişi tutuklandı.Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda operasyon gerçekleştirildi. İl genelinde 19-25 Aralık tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 83 olay ortaya çıkarıldı.Bu çerçevede 88 şüpheli hakkında işlem yapılırken 5 şüpheli tutuklandı, 1 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Bir hafta içerisinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik emniyet ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda bin 442,03 gram kubar esrar, 614,47 gram metamfetamin, 171 adet sentetik ecza, 0,11 gram eroin, 1 kök kenevir ve 4 adet diğer sentetik hap ele geçirildi.Konu ile ilgili Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Valiliğimizce, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN