Ev sahibiyle tartışan kiracı evi yaktı: Patlamanın etkisiyle duvarlar yıkıldı

Tahtakale Mahallesi Doruk Sokak'taki 3 katlı binanın 1. katındaki kiracı, üst katında oturan ev sahibiyle bir süredir anlaşmazlık yaşıyordu. İddiaya göre, evi boşaltmasını isteyen ev sahibi ile geçtiğimiz günlerde tartışan kiracı, evi yakmakla tehdit etti. Bugün 04.00 sıralarında ise daireden alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, üst katlarda oturanları tahliye etti. Zaman zaman patlama seslerinin de duyulduğu yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmayla yangını söndürdü.Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar oluştu.