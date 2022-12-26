  • USD: 18,66 - 18,70
  • EURO: 19,83 - 19,87
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakanlık uygulamayı hayata geçirmişti! Son tarih 1 Ocak

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın dijital kimliklendirme projesi kapsamında 1 Ocak'a kadar evcil kedi ve köpeklere çip taktırmayan hayvan sahiplerine 3 bin 642 lira para cezası uygulanacak. Evde yaşayan kedi, köpek ve gelinciğe çip taktırmak isteyen hayvan sahipleri, il müdürlüklerinde yoğunluk oluşturdu.

Ekleme: 26.12.2022 - 10:22 Güncelleme: 26.12.2022 - 10:24 / Editör: Ozge Selin
Bakanlık uygulamayı hayata geçirmişti! Son tarih 1 Ocak
'Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik' kapsamında evcil hayvanlara çip takma zorunluluğu süresi, 31 Aralık 2022'de bitecek. Kedi, köpek ve gelincik sahipleri, il, ilçe tarım müdürlüklerine ya da yetki verilen kurum, kuruluş, gerçek veya tüzel kişilere ilgili beyannameyle başvuru yaparak, hayvanlarını kayıt altına aldırabilecek. Bu tarihe kadar hayvanlarına çip taktırmayanlara 5199 sayılı kanun kapsamında 3 bin 642 lira para cezası uygulanacak.

Kedi ve köpeğine çip taktırmak isteyen hayvan sahipleri, Antalya İl Tarım Müdürlüğü'nde uzun sıra oluşturdu. İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, 'Yıl sonuna yaklaştığımız için yoğunluk var. Türkiye genelinde 1 milyonu aşan çip uygulaması yapıldı. Antalya'da 66 bin hayvana çip takıldı. Hayvan sahipleri uygulamanın son günlerinde müdürlüklerimize yoğun olarak geliyor. Süre uzatılmayacak. Yılbaşına kadar başvuru yapılması halinde çip takımı sonrasında da devam edilecek. 31 Aralık'a kadar hayvan sahipleri mutlaka başvuru yapmalı' dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde 'Kaju' adını verdiği kedisine çip taktırmak için bekleyen Can Yüksel, uygulamanın hayvan sahipleri için çok faydalı olduğunu dile getirdi. Uygulamayla hayvanların sokağa bırakılmasının da engelleneceğini aktaran Yüksel, uzun süre sıra beklediğini anlattı.

Uygulama kapsamında Antalya'da 3 gelincik, 32 bin 108 köpek, 33 bin 892 kediye çip takılıp, kayıt altına alındı.
Masada adaylık kavgası büyüdü! CHP'liler anketleri ortaya saçtı: 'Partililer Kılıçdaroğlu'nu aday görmek istiyor'
Bakan Yardımcısı Çataklı'dan CHP'li Özgür Özel'in iftirasına sert yanıt! 'Yargı önünde bedelini ödeteceğim'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT, memur ve emekli zammıyla ilgili önemli açıklamalar...
AK Parti'li Turan'dan İYİ Parti'ye... 'İyi olmak yetmez kötülerden de uzak durmak lazım'
Kabine sonrası çiftçi ve tüketicilere müjde! 'Gübre ve yem fiyatları nisan sonuna kadar sabit'
Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor...
CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteler Fransa'da PKK'lıların gösterilerine sessiz kaldı!
Bakan Bilgin: EYT düzenlemesini bu hafta açıklayacağız!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada dikkat çeken paylaşım... 'Alem senin aşığın Erzurum'
Fransa Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı!
Putin: Rusların yüzde 99,9'u her şeyi feda etmeye hazır
6'lı masadan garip uzlaşma: Adayı belirlesek de açıklamayalım!
Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nda açıklayacağı büyük müjde ne? Karadeniz'de yeni doğal gaz rezervi...
Dünyada üretebilen 4-5 ülke var... Türkiye bir ilki daha başardı
İç Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan tünelden ekonomiye 750 milyon liralık katkı
Kandil değil İBB! Ekrem İmamoğlu'nun terörist çalışanları: İşte HDPKK'nın CHP'li belediyelerdeki terör kadrosu
Montajı tamamlandı: Milli Muharip Uçak ayağa kalktı
İngiltere’de gıda krizinin sonu gelmiyor: Çürümüş etleri taze diye sattılar!
Metroların beyni olacak! Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Dünyanın hizmetine sunacağız
Fransa'da utanç verici manşetler! PKK'lı teröristlerin sözcüsü oldular
Meteoroloji yeni hafta için uyardı: 18 ilde kuvvetli kar bekleniyor

Meteoroloji yeni hafta için uyardı: 18 ilde kuvvetli kar bekleniyor

Türkiye'nin ikinci insansız savaş uçağı! Kızılelma’dan sonra ANKA-3

Türkiye'nin ikinci insansız savaş uçağı! Kızılelma’dan sonra ANKA-3

Bakanlık uygulamayı hayata geçirmişti! Son tarih 1 Ocak

Bakanlık uygulamayı hayata geçirmişti! Son tarih 1 Ocak

Son tarih 31 Aralık! Başvuru e-Devlet üzerinden ücretsiz yapılıyor

Son tarih 31 Aralık! Başvuru e-Devlet üzerinden ücretsiz yapılıyor

Çocukları sarmaya başlayan yeni tehlike! Ebeveynler dikkat: Oyun değil vahşet!

Çocukları sarmaya başlayan yeni tehlike! Ebeveynler dikkat: Oyun değil vahşet!

Ormanın dibinden kova kova çıkardılar: Duyan bölgeye koşuyor

Ormanın dibinden kova kova çıkardılar: Duyan bölgeye koşuyor