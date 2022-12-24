Aksaray'da huzur-güven uygulaması! Göz açtırmadılar

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri tarafından kentin 7 farklı noktasında Huzur-Güven uygulaması çerçevesinde denetimler gerçekleştirildi. Bir hafta boyunca gerçekleştirilen denetimlerde kentin huzur ve güven duygusunun artırılmasına yönelik çalışmalar başta olmak üzere, suçluların yakalanması için sabit denetimler yapıldı. Akşam saatlerinde başlayan denetimler sabit noktalarda gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Denetim noktalarında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcular indirilirken, araçlar ve şahıslar didik didik arandı.Asayiş Şubesi ekiplerine denetimlerde mahalle ve çarşı bekçileri de eşlik ederken, 2 bin 87 vatandaşın Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. 265 aracın kontrol edildiği uygulamalarda POLCEP mobil sistemi üzerinden yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 18 kişi gözaltına alındı. Denetimlerde aynı zamanda 5 ayrı şahıstan 36,22 gram metamfetamin ve 3 gram esrar maddesi ele geçirildi. 5 şüpheli Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine teslim edildi. Denetimde aranan 1 araçtan ise ruhsatsız av tüfeği ve kartuşu yakalandı. Denetimlerde durdurulan araçlar trafik yönünden de incelendi.Sorgulaması yapılan 265 araçtan 4'ünün hacizli yakalanmalı olduğu tespit edilirken, çalıntı ve şasesi kazıldığı tespit edilen 1 motosiklet trafikten men edilerek otoparka çekildi. Çeşitli trafik ihlali tespit edilen 5 araç uygulama noktalarında durduruldu. Trafik kurallarını ihlal eden 5 araç ve sürücüsüne toplam 17 bin 162 TL idari para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü, “Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” diyerek resmi internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımda bulundu.