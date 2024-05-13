16 yıldır yemek yemiyor su içmiyor! Doktorlar bile şokta: Hiç iştahım yok

Yiyecek ve su vücudumuzun çalışması için hayati öneme sahiptir; araştırmalar insan vücudunun genellikle her ikisi olmadan yalnızca birkaç gün dayanabildiğini göstermektedir.Kayıtlara göre, bir kişinin yemek yemeden hayatta kaldığı en uzun süre 382 gündü; bu süre, 1960'larda İngiltere'den Angus Barbieri adlı bir adam tarafından, tavsiye edilmeyen aşırı bir kilo verme biçimi olarak uygulandı.Guinness Dünya Rekorları'na göre bir kişinin yemek ve su olmadan yaşadığı en uzun süre 18 gündür.Bu rekorun sahibi ise Avusturya'dan Andreas Mihavecz'dir.Kendisi tutuklandıktan sonra hücrede unutulmuş ve tüm polisler başka bir polisin onu serbest bıraktığını varsayarak günlerce aç ve susuz kalmasına neden olmuştur.Zavallı Andreas ancak duvarlardaki yoğunlaşmayı yalayarak hayatta kalmayı başardı.Bu rakamlar göz önüne alındığında, Muluwork Ambaw'ın on yılı aşkın süredir yemek yemediğini ancak yine de formda ve sağlıklı kaldığını söylemesi oldukça şaşırtıcı.Nedenine gelince? Sadece iştahının olmadığını söylüyor.Etiyopya merkezli Muluwork, benzersiz hikayesinden haberdar olan içerik üreticisi Drew Binsky tarafından ziyaret edildi.Muluwork, Drew'a şunları söyledi: 'Ailemle birlikte yaşıyordum ve benden kahvaltı yapıp okula gitmemi istiyorlardı.''Yediğimi söyledim ama numara yapıyordum. Suya veya herhangi bir yiyeceğe olan iştahımı kaybetmiştim.'Yıllardır hiçbir şey yemediği göz önüne alındığında bu süre boyunca tuvaleti kullanmasına da gerek kalmıyor.Muluwork, 'Banyoya gitmemin tek nedeni vücudumu yıkamam gerektiği zamanlar' dedi. '16 yıldır tuvaleti kullanmıyorum.'Drew, yerel köyde gezerek birkaç kişiye Muluwork'ün beslenmesi (ya da beslenmemesi) hakkındaki söylentilerin doğru olup olmadığını sordu ve hepsi de bunu doğruladı.Olağanüstü durumunu göz önünde bulunduran Muluwork, neden yemek yemediğini anlamak için sağlık uzmanları tarafından çeşitli testlerden geçti.Addis Ababa'daki bir hastanede yapılan bazı testlerde, muayenelerden birinde bağırsaklarında herhangi bir gıdaya rastlanmadığı doğrulandı.Etiyopya Başbakanı da Muluwork'ün durumunu duydu ve onu daha fazla tıbbi muayene için Dubai'ye gönderdi.Kadının vücudunda herhangi bir anomaliye rastlanmadı.