İslam Memiş gram altın şifresini verdi: O gün ucuz olacak

Finans analisti İslam Memiş, gram altın için ons altın bazlı bir rota çizdi. Memiş, gram altında alım fırsatı için 'O gün ucuz olacak' dedi.'Küresel piyasalarda bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verilerini ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarını takip edeceğiz' diyen İslam Memiş, 'Her ikisi de önemli. Dolar, Euro ve emtia fiyatlarında yeni fiyatlamalara neden olacağını göreceğiz. Fed'in Eylül'de faiz indirime gitme ihtimali yüzde 61 olarak fiyatlanıyor. Enflasyon verisi ve Powell'ın açıklamaları, ihtimallerin yeniden güncellenmesine neden olacak.Powell'ın Salı günü yapacağı açıklamalar ise Fed'in gelecek politikaları açısından önemli olur.ABD'de ÜFE, Çarşamba günü de TÜFE açıklanacak.Salı günü piyasalar için önemli bir gün olacak!Cuma günü Avrupa bölgesinde enflasyon verisini takip edeceğiz' dedi.Memiş, bu giriş değerlendirmesinin ardından rakamsal bazda beklentilerini açıkladı...'Bu hafta piyasalarda takip edeceğim bant aralıkları şöyle' diyen İslam Memiş, 'Bist100 endeksi; 10 bin 218 puan seviyesinden kapanış yapmıştı.9 bin 800-10.500 aralığındaki dalgalanmanın devamını beklerim. Geniş bant aralığına odaklanmakta fayda var' ifadelerini kullandı.Dolar/TL kurunu değerlendiren İslam Memiş '32,20 lira seviyesinden kapanış yapmıştı. 31,80-32,80 aralığında oyalanmaya devam etmesini bekliyorum. Orta ve uzun vadede beklentim pozitif yönde devam ediyor' dedi.TV100'deki yazısında İslam Memiş'in gram altın, gümüş ve Bitcoin değerlendirmesi ise şöyle:'EUR/USD paritesi; 1,0771 seviyesinden kapanış yapmıştı. Ons altın (xau/usd) 2 bin 360 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı. Bu hafta negatif yönde hareket etmesini bekliyorum. 2 bin 280-2 bin 380 dolar aralığındaki bant aralığı geçerliliğini koruyor. Gram altın yatırımcısı onsu takip etmeli. Ons'un gerilemesi gram altının da gerilemesi olacaktır. 2 bin 280 dolar karşılığındaki gram altın kaça tekabül ediyorsa o gün ucuz olduğunu bilmek gerek.Ons gümüş (xag/usd) 28,16 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı. 27,20-28,50 dolar aralığını takip edeceğim. Düşüşler rasyo nedenli kalıcı olamayabilir.Bitcoin (BTC); 60 bin 511 dolar seviyesindeydi. 57 bin, 63 bin dolar aralığını takip edeceğim. 63 bin dolar seviyesinde tutunabilirse 65 bin dolar seviyesine kadar yükselişini sürdürebilir.Dolar endeksi (dxy); 105,19 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı. 104,50-105,50 aralığını takip edeceğim. Enflasyon verisi verisi ve Powell'ın açıklamaları doları bu hafta için güçlendirebilir. Bu hafta dolar karşısındaki varlıklar negatif, dolar pozitif olmasını bekliyorum.'