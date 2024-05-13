Mehmet Şimşek paylaştı: İşte kamuda tasarrufta 8 öncelikli alan

Kamuda tasarruf dönemi başlıyor.Bu kapsamda da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, detayları açıkladı.Konuşmasında kamuda tasarruf paketinde olan 8 öncelikli alanı açıklayan Şimşek, 'Taşıtlar, binalar, kamu istihdamı, idari yapılanmada etkinlik, yurtdışı geçici görevler, enerji ve atık yönetimi, harcama giderleri ve diğer cari harcamalar.' diyerek detaylandırdı.-Taşıtlar-Binalar-Kamu istihdamı-İdari yapılanmada etkinlik-Yurt dışı geçici görevler-Enerji ve atık yönetimi-Haberleşme giderleri-Diğer cari harcamalar- Kamu Filo Yönetim Sistemi ile etkinliğin artırılması, taşıt sayısı ve kullanımına standartlar getirilmesi,-3 yıl süreyle yeni araç satın alma ve kiralama yapılmaması,- Bütçe dışı kaynaklardan taşıt kullanımının izne tabi tutulması ve kanunla izin verilenler hariç yabancı menşeili araç kullanımının yasaklanması,-Mevcut kiralık taşıt sözleşmelerinin yenilenmesinin izne tabi olması,- İhtiyaç fazlası ve ekonomik ömrünü tamamlamış izne tabi olması-Savunma ve güvenlik hariç, kamuda personel servisi hizmetinin toplu taşıma olan yerlerde kaldırılması.-Deprem riski hariç, yeni hizmet binası alımının/yapımının 3 yıl süreyle durdurulması,-kamu yerleşkeleri için getirilen kişi başına m² standartlarının uygulanması,-Mevcut binaların analizi ve kurumlar arasında etkin kullanımı,-Yeni binaların kiralanmaması, mevcut kiralamaların bir takvimle sonlandırılması,-Doğal afet ve güvenlik hariç, yeni lojman ve sosyal tesis alımı/yapımı ve kiralanmasının süresiz olarak yasaklanması-Savunma ve güvenlik hariç, mevcut sosyal tesislerin ekonomiye kazandırılması,-Lojman kiralarının ve sosyal tesis ücretlerinin rayiç bedel dikkate alınarak gözden geçirilmesi.-Kamuda yeni personel istihdamının emekli olanlarla sınırlandırılması, (3yıl)-Toplam açıktan atama izin sayılarının Bütçe Kanunu'nda belirlenmesi.-Destek personeli sayısının zaman içinde belirli program dahilinde azaltılması,-Kamuda esnek ve uzaktan çalışma modellerinin geliştirilmesi,-Kamuda çalışanlar için yönetim kurulu ücretlerine tavan sınır getirilmesi, aşan kısmın bütçeye gelir kaydedilmesi.-Hizmet içi eğitim, toplantı vb. faaliyetlerin kamu tesislerinde yapılmas,-Yurt dışı geçici görevlerin sınırlandırılması, görevlendirmelerin asgari seviyede tutulması,Yurt dışı geçici görev harcamalarının bütçe başlangıç ödeneğini aşmaması, bu harcama kalemine ödenek aktarımının yasaklanması.-Sokak ve cadde ışıklandırılmasında LED dönüşümün hızlandırılması,-Kamu bina ve tesislerinde enerji verimliliğini artıran uygulamalar geliştirilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılması,-Ekonomik değeri olan atıkların, bedeli karşılığında her yıl değerlendirilmesinin zorunlu hale getirilmesi.-E-yazışma sistemine geçişin tamamlanması,-Tebligatlarda elektronik tebligat sistemleri kullanılması,-Kurumsal arşivlerin elektronik ortama taşınması,-yayın, rapor vb. tanıtım amaçlı döküman basımının yapılmaması.-Temsil ve tanıtma ödeneklerinde 2024 yılında yüzde 25 kesinti yapılması, devam eden yıllarda da bunun baz alınması,-Uluslararası toplantılar ve milli bayramlar hariç; gezi, kokteyl, yemek vb. faaliyet düzenlenmemesi,-Ajanda, takvim, plaket, eşantiyon türü hediyelerin verilmesinin yasaklanması,-Zorunlu haller hariç, demirbaş alımlarının 3 yıl süreyle durdurulması,-Makina ve teçhizatın ekonomik ömrü tamamlanmadan elden çıkarılmaması,-Kamu alımlarının DMO aracılığıyla yapılmasının esas olması.-Tek seferlik gelirlere dayalı kalıcı harcama programlarının başlatılmaması,-Kamu kurumlarının bütçe ödeneğine göre yatırım projelerini yürütmeleri,-Merkezi yönetim kapsamındaki yatırım ödemelerinin İl Özel İdarelerine hakediş karşılığı ödenmesi,-2024 yılında harcamaların gözden geçirilmesi ve bu çerçevede verimsiz harcamaların 2025'ten itibaren sonlandırılması.-Proje Bazlı Önceliklendirme,-Fiziki ilerlemesi %75'in üzerinde olan yatırım projeleri,-Deprem riski nedeniyle gerekli olan yatırım projeleri,-Kahramanmaraş ve Hatay depremleri sonrasında planlanan projeler,-Tarımsal sulama başta olmak üzere gıda arzını artıran projeler, yeşil ve dijital dönüşüm ile OSB liman-demiryolu bağlantı projeleri,-Zorunlu haller dışında yeni proje kabul edilmemesi.