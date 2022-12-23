TSK'ya iftira atmıştı! TTB Başkanı Fincancı'nın cezalandırılması ve tutukluğunun devamı istendi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör operasyonlarında kimyasal silah kullandığını iddia eden TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, 26 Ekim'de İstanbul'da gözaltına alındı. Fincancı, soruşturmanın Ankara'da başlamasından dolayı Ankara'ya götürüldü. Ankara'da çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından Şebnem Korur Fincancı tutuklandı.Hazırlanan iddianamede Fincancı'nın, Türk Tabipleri Birliği merkez konsey başkanı olarak ulusal düzeyde ve resmi sıfat ile gayriresmi haber kanalına canlı bağlantı yaparak bulunduğu makamı, mesleki konumunu propaganda faaliyetinde kullandığı da aktarılıp, 'terör örgütü propagandası' suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.Dosyayı inceleyen mahkeme, Şebnem Korur Fincancı'nın ikamet adresinin İstanbul olmasından dolayı dosyaya yetkisizlik kararı vererek İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Dosya İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.Fincancı'nın yargılaması bugün başladı. İstanbul Adalet Sarayı'nda yoğun güvenlik önlemleri alındı. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan hakim karşısında.Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik sözleri gerekçesiyle hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezası talep edilen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında mütalaa açıklandı. Mütalaada Fincancı'nın iddianamedeki suçtan cezalandırılması talep edildi. Cumhuriyet savcısı ayrıca Fincancı'nın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.