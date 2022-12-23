Şanlıurfa'da boya kutuların içinden uyuşturucu çıktı!

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde durdurulan bir aracın bagajında bulunan boya kutuları içerisinde 4 paket halinde 3 kilogram 350 gram Skunk maddesi ele geçirildi. Olay ile bağlantısı bulunan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve haklarında "Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan soruşturma başlatıldı.