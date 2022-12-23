Şanlıurfa'da boya kutuların içinden uyuşturucu çıktı!
Şanlıurfa'da boya kutularının içerisinden uyuşturucu çıktı. Şanlıurfa’da emniyet ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramalar kapsamında kutu boyaları içerisine gizlenmiş 3 kilogram 350 gram Skunk maddesi ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde durdurulan bir aracın bagajında bulunan boya kutuları içerisinde 4 paket halinde 3 kilogram 350 gram Skunk maddesi ele geçirildi. Olay ile bağlantısı bulunan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve haklarında "Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan soruşturma başlatıldı.