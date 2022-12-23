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Kadın hastanın karnından çıktı! Doktorlar gözlerine inanamadı: Tam 8 kilo!

54 yaşındaki kadın hastanın karnından 8 kiloluk kitle çıkarıldı. Büyük şaşkınlık yaşayan doktorlar, "Hamilelik gibi, ikiz gebelik hamileliği gibi bir karına sahipti" ifadelerini kullandı…

Ekleme: 23.12.2022 - 14:28 Güncelleme: 23.12.2022 - 14:31 / Editör: Ozge Selin
Kadın hastanın karnından çıktı! Doktorlar gözlerine inanamadı: Tam 8 kilo!
Kadın hastanın karnından çıkan kitle doktorları bile şaşırttı. Olay Amasya'da yaşandı. Karnının 6 yıldır büyümesi sonucu hareket etmekte güçlük çeken kadının vücudundan ameliyatla 8 kilo ağırlığında kitle çıkarıldı.

Çeşitli hastalıklar ve salgın nedeniyle ameliyatını 6 yıldır erteleyen 54 yaşındaki Münevver Hilal Yiğit, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'nde olduğu ameliyat ile kitleden kurtularak sağlığına kavuştu.

Münevver Hilal Yiğit (54), '8 kiloluk bir kitle aldılar, hatta 8,5 kiloydu. Benim daha önceden bir kistim olduğunu far etmiştim. Doktorum, Merzifon'da oturuyorum. Orada doktora gittim ama şekerim, tansiyonum yükseldi. Onu kontrol altına almak gerekirken, biraz daha gecikmiş oldu ve pandemi girdi.

Daha sonrasında da annem kalp krizi geçirdi. Yani genelde kadınları yapmış olduğu şeyi yaptım. En son kendimi arka plana attığım için biraz geciktim. Ve nihayetinde ikiz bebek kadar büyüklüğünde bir karnım oldu. Beni bunaltmaya başladığında da hocama başvurdum. Osman Fadıl Kara Profesör. Hocam da ilgilendi sağolsun benimle. Burada ameliyatımı yaptı. Beni de başka taraflara göndermedi. Onun içinde çok teşekkür ediyorum kendisine. Kurtardı beni. Büyük bir rahatlama, çünkü kitle çok büyük olduğu için hareketlerim çok kısıtlıydı. Düşünün ikiz bebek taşıyan bir anneyi düşünün.' dedi.

Ameliyatı yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Osman Fadıl Kara, 'Hastamız bize geldiğinde daha önceden var olan ama boyutu çok küçük olan tümörünü daha doğrusu kitlenin çok büyük olduğunun ultrasonla ve muayenelerle anladık ve kendisine bir operasyon önerdik. Sonuçta yaptığımız ameliyat sonucu 7,5-8 kiloluk bir kitle çıkardık. Hastamız gayet iyi. Başarılı bir ameliyat ekibimizle gerçekleştirdik.

Bizde mutlu olduk, hastamız da mutlu oldu. Büyük bir yükten kurtuldu. Hamilelik gibi, ikiz gebelik hamileliği gibi bir karına sahipti. Kocaman bir karın. Haliyle onu da rahatsız ediyordu. Nefes almasını engelliyordu, hareketlerini kısıtlıyordu, şimdi bunu aşmış oldu ve rahatladı.' diye konuştu. 3 saat süren Ameliyat sonrası 54 yaşındaki Yiğit eski sağlığına tekrar kavuştu.

Kadın hastanın karnından çıktı! Doktorlar gözlerine inanamadı: Tam 8 kilo!

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