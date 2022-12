Bakan Karaismailoğlu İstanbul'daki ulaşım sorununu değerlendirdi! 'Asıl problem taksi değil toplu taşıma'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Bakan Adil Karaismailoğlu Haber Türk'te yayımlanan bir programın konuğu oldu. İstanbul'daki taksi ve trafik problemine değinen Karaismailoğlu kentte taksiden ziyade toplu taşıma sorunu olduğunu söyledi.Bakan Karaismailoğlu, 'İstanbul'da taksi sorunu var, evet kabul ediyoruz. Ama İstanbul'da toplu taşıma sorunu var. İstanbul'da otobüsler çalışıyor mu? Hayır, beklersin otobüsler gelmez. Otobüsler yolda kalıyor. Metroda merdivenler çalışmıyor. Siz oradaki hizmeti yerine getirmeyeceksiniz, sonra taksiye takılıp kalacaksınız.' ifadelerini kullandı.Karaismailoğlu, taksi probleminde asıl sorunun şoförlerin yolcu seçmesi olduğunu vurgularken, sorunlu şoförleri eleyici kurumun İstanbul Büyük Şehir Belediyesi olduğunu açıkladı. Karaismailoğlu konuya ilişkin açıklamalarına şöyle devam etti:'Şu an 3 bin taksi ilave edildi İstanbul trafiğine. Bu önemli eksiği giderir ama siz şoför hareketleri ve hizmet kalitesindeki sıkıntılar ortadan kaldırılmadan sayıyı ne kadar artırırsanız artırın. Şoförlerin çalışma ruhsatları ve kartlarını İBB veriyor.''İSTANBUL'DA YAPMAMIZ GEREKENDEN FAZLASINI YAPIYORUZ: 70 MİLYAR BÜTÇE AYIRDIK'İstanbul'daki ulaşım sorununun İBB'deki liyakatli kadroların yok edilmesiyle ilişkilendiren Karaismailoğlu Hükümet'in İstanbul'daki sorunlar için 70 milyarlık bütçe ayırdığını söyledi. Karaismailoğlu, 'Otobüs A.Ş. İETT gibi farklı bir taksi modeli yapmaya çalışıyorlar. Bu da kanunen mümkün olmayan bir şey zaten. Buradaki sayıyı artırırken en önemli şey denetim, hizmet kalitesini artırmaktır. Otobüs çalışmıyor, metroda sıkıntı var, vatandaş ulaşım ihtiyacını gidermek için başka araç arıyor. Önemli olan toplu taşımın kalitesini artırmaktır. Otobüsle tramvayın çarpıştığını görüyoruz. Bu sıkıntının başı oradaki liyakatli kadroların yok edilmesi. Biz İstanbul'da yapmamız gerekenlerin fazlasını yapıyoruz. Hükümet 70 milyarlık bütçe ayırmış İstanbul'da metro için.'YILBAŞINDA AVRASYA TÜNELİ'NE ZAM YAPILMAYACAK'Avrasya Tüneli'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karaismailoğlu, 'Avrasya Tüneli alternatif bir güzergah. Dünyanın her tarafında bu tür yatırımlardan ücretli geçilir. Dünyadaki örnekleri daha çok pahalı. 2016 yılında açlıdı bugüne kadar 97 milyon araç Avrasya Tüneli'ni kullandı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün olmadığını düşünebiliyor musunuz? İstanbul'da otobüs filosunda yenilenme olmadığı için sıkıntılar yaşanıyor. Başka bir nedenin olması mümkün değil. Avrasya Tüneli'ne yılbaşında zam yapmayı düşünmüyoruz.' şeklinde konuştu.'KANALİSTANBUL KENDİ GELİRİNİ KENDİ FİNANSE EDECEK BİR PROJE'Kanalistanbul projesinin dünyanın en büyük altyapı projesi olduğunu belirten Karaismailoğlu, projenin her şeyiyle hazır olduğunu açıkladı. Karaismaloğlu, 'Öncelikle ulaşım yolları yaparak ana ihaleye geçecektik. Kovid-19 salgın süreci, küresel dengeler oldu. Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattımızın önemli hattı yapılıyor. Kanalistanbul'un altından tünelli geçecek. Şu anda Kanalistanbul çalışması yürüyor. Bir taraftan imar planları yapıldı. Ulaşım yolları devam ediyor. Kanalistanbul devletimizin bütçesinden para çıkmadan, kendi gelirleri ile kendini finanse edebilecek bir proje olarak hayata geçecek. Özellikle Karadeniz kıyısında dünyanın en büyük limanlarından bir tanesini yapacağız. Bu bir su yoludur. Yüzde 70 kanal formatında olan yerdir burası. Küresel dengelerin değişmesi, İstanbul Boğazı'na daha büyük baskı yapacak. Gemi sayıları artacak. Buna bir tedbir almak alternatif güzergah göstermek lazım.' ifadelerini kullandı.'RAYLI SİSTEM YATIRIMLARI 22 MİLYAR EURO'Bakan Karaismailoğlu ayrıca Kuzey Marmara Otoyolu'nın Kınalı-Malkara arasını tamamlanacağını ve Sabiha Gökçen Havalimanı'da üçüncü pisti Mayıs ayına kadar bitireceklerini açıkladı.Karaismailoğlu, 'Herkesin sorumlulukları belli. Bir taraf sorumlulukları yerine getirirken diğer tarafın getirmemesi bizi üzüyor. Şu anda hızlı trende, yaylı sistem yatırımı 22 milyar Euro. Buna şehir içi metroları koyarsanız 27 milyar Euro eder. Şu anda yaylı sistem yatırımı devam ediyor. Bugüne kadar karayolu ağırlıklı yatırım dönemini geçirmiştik. Raylı sistem yatırımları, demiryolu yatırımları yüzde 60'lara çıktı şu anda. Teknoloji ve maliyet açısından ağır ve zaman isteyen işler. Ama orada büyük yatırım dönemi başladı. Demiryolu araçlarında 17,5 milyar dolarlık bir pazar var. İnşallah biz bunu yerli ve milli olarak çözeceğiz.' dedi.'İSTANBUL HAVALİMANI METROSU OCAK'TA AÇILACAK'Bakan Karaismailoğlu konuşmasına şöyle devam etti:'İstanbul Havalimanı metrosunun sertifikasyonu bugünlerde bitmesi lazım. Bizim tahminimiz Ocak ayının ilk haftasında açmaktır. Bütün imalatlarımız bitti, test süreçleri bitti. Rize Artvin Havalimanı'na 3 milyon metreküp alan ürettik. 14 Mayıs'ta açtık. 1 yıl bile olmadı 500 bin vatandaşımız burayı kullandı. Tamamen yerli ve milli mühendislik çözümleriyle.1915 Çanakkale Köprüsü'nde 223 bin metreküp beton kullanıldı. Yaklaşık 30 bin arkadaşımız çalıştı. Saatler süren yolculuklar sadece 6 dakikaya düştü. Malkara Otoyolu yolu 40 kilometre kısalttı. Zonguldak'ta 11,5 kilometre 5,5 kilometreye düştü. Kilimli tünelleri yolculuğu 5 dakikaya indirdi. Bu kadar paralar harcadık, sonuçta akaryakıttan her yıl 28 milyar dolarlık tasarruf sağladık. Taşıt hareketliliğin ve sayısının artmasına rağmen trafik kazalarında tam yüzde 82 oranında azalma sağladık.'