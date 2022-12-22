MasterChef son takım oyunu! 21 Aralık dokunulmazlık oyunu kim kazandı?

MasterChef Türkiye'de son takım oyunu için nefesler tutuldu. Son 6 yarışmacının kaldığı programda takım oyunları sona eriyor. Mavi ve kırmızı takım, son takım oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. MasterChef ekibi dış çekimde, Sıfırıncı Gün dizisinin setinde Beykoz Kundura Fabrikası'ndaydı. Dizinin aktörlerinin ağırlanacağı programda dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı yapılan değerlendirmeler sonucunda belli oldu. İşte 21 Aralık 2022 Çarşamba haftanın eleme adayları...

TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef son takım oyunu ile izleyiciyle buluştu. Mavi ve kırmızı takımın son kez karşılaştığı gecede, dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı, haftanın eleme adayının kim olacağı jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucu açıklık kazandı. Peki, '21 Aralık dokunulmazlık oyunu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?' İşte 21 Aralık 2022 MasterChef Türkiye son bölümde yaşanan gelişmeler...MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?MasterChef haftanın ikinci takım oyunu için geri sayım başladı. Jüri değerlendirmeleri sonucunda 2. dokunulmazlık oyununun galibi kırmızı takım oldu.MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Metin dokunulmazlığı kazandı.MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?Eleme potasına giden yarışmacı Tolga oldu.