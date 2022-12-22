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Hayrettin Karaman'a büyük ödül! 'İçtihat kapısını açık tutmak için çalışan ilim adamı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde İlim Kültür Büyük Ödülü'ne layık görülen Prof. Dr. Hayrettin Karaman'a ödülünü takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim inancımızda alimler peygamberlerin varisleri olarak görülür. Medeniyetimizin köklü müktesebatını, günümüzün birikimi ve imkanlarıyla harmanlayarak geleceğe taşıyanlar alimlerimizdir" sözleriyle başladığı konuşmasında, Karaman'ın, Fildişi kulesine hapsolmak yerine hayatın içinde bizzat var olan, Müslümanların soru ve sorunlarına İslam fıkhından güncel çözüm yolları arayan, içtihat kapısını açık tutmak için canla başla çalışan bir ilim adamı olduğunu söyledi.

Ekleme: 22.12.2022 - 00:08 Güncelleme: 22.12.2022 - 00:14 / Editör: Ozge Selin
Hayrettin Karaman'a büyük ödül! 'İçtihat kapısını açık tutmak için çalışan ilim adamı'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katılarak bir konuşma yaptı.

Konuşmasında İlim Kültür Büyük Ödülü'ne layık görülen Prof. Dr. Hayrettin Karaman'a ödülünü takdim eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bizim inancımızda alimler peygamberlerin varisleri olarak görülür. Medeniyetimizin köklü müktesebatını günümüzün birikimi ve imkanlarıyla harmanlayarak geleceğe taşıyanlar alimlerimizdir. Prof. Dr. Hayrettin Karaman, İslami ilimlerde derin vukufiyeti, hoşgörüsü ve özgün eserleriyle tanınan bir hocamızdır.' şeklinde konuştu.

'SADECE İLMİ KİMLİĞİYLE DEĞİL VESAYETE KARŞI DİK DURUŞUYLA DA TEMAYÜZ ETMİŞTİR'

Erdoğan konuşmasının devamında, Hayrettin Karaman'ın vesayete karşı mücadelelerinden bahsederek dik duruşu nedeniyle de önemli bir isim olduğunu ifade etti. Erdoğan, 'Hayrettin Karaman hocamız sadece ilmi kimliğiyle değil vesayete karşı dik duruşu ve mücadelesiyle de temayüz etmiş bir isimdir. Henüz akademisyenliğinin ilk yıllarında kaleme aldığı 'İslam Hukukunda İçtihat' adlı teziyle adından çokça söz ettirmiş, İSAM'ın kurucuları arasında yer almış, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında sorumluluk üstlenmiştir.' dedi.

Hayrettin Karaman'a büyük ödül! 'İçtihat kapısını açık tutmak için çalışan ilim adamı'

'FİLDİŞİ KULESİNE HAPSOLMAK YERİNE HAYATIN İÇİNDE BİZZAT VAR OLAN HOCAMIZ'

Erdoğan ayrıca Türkiye'nin ilk imam hatip mezunlarından biri olan Hayrettin Karaman'ı takdim için yaptığı konuşmasına şöyle devam etti:

'Fildişi kulesine hapsolmak yerine hayatın içinde bizzat var olan Müslümanların soru ve sorunlarına İslam fıkhından güncel çözüm yolları arayan, içtihat kapısını açık tutmak için canla başla çalışan hocamızın şöhreti ülkemiz sınırlarının ötesine geçmiştir. Türkiye'nin ilk imam hatip mezunlarından biri olarak imam hatip neslinin yetişmesinde de Hayrettin Karaman hocamızın çok büyük emeği vardır. Maruz kaldığı onca baskıya, haksızlığa, hadsizliğe rağmen halen gazete yazılarıyla, makaleleriyle, hikmet dolu sohbetleriyle gönül dünyamızı aydınlatan muhterem hocamıza rabbimden sağlıklı, bereketli ömürler niyaz ediyorum. İlim Kültür ödülünü takdim edeceğimiz Prof. Dr. Hayrettin Karaman hocamızı da tebrik ediyoruz. Özelliklede benim de hocam olması hasebiyle saygılarımı sunuyorum.'
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