Hatay'da 5 kilo 151 gram esrar ele geçirildi

Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 5 kilo 151 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu bulundurulduğu belirlenen Samandağ ilçesi Gözene Mahallesi ve Defne ilçesi Sümerler Mahallesi'ndeki evlere operasyon düzenledi.Adreslerde 5 kilo 151 gram esrar ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.Polis, şüpheliler S.D. ve M.K'yı gözaltına aldı