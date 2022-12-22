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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan sözleşmeli antrenör alımı müjdesi! İşte başvuru tarihi...

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KPSS ile 34 branşta 685, millilik kapsamında ise 26 branşta 239 olmak üzere toplam 924 sözleşmeli antrenör alımı yapacaklarını duyurdu. Karara ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulunan Bakan Kasapoğlu, başvuru tarihini ilan etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan sözleşmeli antrenör alımı müjdesi! İşte başvuru tarihi...
Ekleme: 22.12.2022 - 21:53 Güncelleme: 22.12.2022 - 22:15 / Editör: Ozge Selin
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan sözleşmeli antrenör alımı müjdesi! İşte başvuru tarihi...
Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Güngören Spor Salonu'nda antrenörlerle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada, gençlerin emanet edildiği antrenörlerin omuzlarındaki sorumluluğun kıymetli olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, 'Türkiye yüzyılında imzası olacak en önemli kitlelerden biri sizlersiniz. Ve inanıyorum ki sizler bu imzayı Türk sporu adına, gençlerimiz adına daha aydınlık yarınlara yürüyecek şekilde en güçlü biçimde atacaksınız' diye konuştu.

'ANTRENÖR ALIMI YAPACAĞIZ'

Antrenör ailesini 2022'nin son günlerinde daha da büyütme adına yeni bir sözleşmeli antrenör alımının müjdesini veren Bakan Kasapoğlu, 'KPSS ile 34 branşta 685, millilik kapsamında ise 26 branşta 239 olmak üzere toplam 924 sözleşmeli antrenör alımı yapacağız' ifadelerine yer verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan sözleşmeli antrenör alımı müjdesi! İşte başvuru tarihi...

'SAYIYI HER GEÇEN GÜN BÜYÜTÜYORUZ'

Bakanlığın millete açılan yüzünün antrenörler olduğunu kaydeden Bakan Kasapoğlu, 'Sizlerin varlığı, sizlerin inancı, gayretli enerjisi hem bizler için, hem bakanlık ailesi için, hem de 85 milyon için çok büyük öneme sahip. Bakanlığımızda 5 binden fazla antrenör var. Bu sayıyı her geçen gün büyütüyoruz, güçlendiriyoruz. Sağlıklı, güçlü dinamik bir toplumun tohumlarını sizlerin gayretlerinizle atıyoruz. Bu çok ama çok kıymetli bir vazife' açıklamasını yaptı.

'TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE ALTYAPI VAR'

Bakanlık olarak 'çocuklar, gençler neredeyse biz oradayız' dediklerini dile getiren Bakan Kasapoğlu, 'Devletimizin sosyal boyutunu gençlerimize, kıymetli çocuklarımıza en yüksek standartlarda götürerek güçlendirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle Türkiye artık sporda destek veren, ön açan, teşvik eden, insan kaynağına en büyük yatırımı yapan ülkelerden biridir. Bu, gurur tablosudur, bu devrimdir. İşte bu salon, İstanbul Güngören'deki spor kompleksimiz. Havuzumuz var, antrenman salonlarımız var, gençlik merkezlerimiz var, kütüphanelerimiz var. Ve bu tesis gibi binlerce tesis. Ülkemizin en doğusundan en batısına her bir ilimizde, ilçelerimizde, köylerimizde altyapı var. Bu tesis de onlardan biri. Elbette tesis inşa etmek bu işin en başta gerekliliği ama yeterli değil. Bunu insan kaynağıyla desteklemek lazım. Bu süreçte sistemi sizlerle birlikte güçlendirmek, geliştirmek en büyük hedeflerimizden biri' şeklinde konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan sözleşmeli antrenör alımı müjdesi! İşte başvuru tarihi...

'26 ARALIK'TA BAŞLIYOR'

Karara ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulunan Bakan Kasapoğlu, 'GSB ailemizi büyütmeye devam ediyoruz. 685'i KPSS ve uygulamalı sınavla, 239'u millilik kapsamında olmak üzere toplamda 924 sözleşmeli antrenör alımı yapacağız. Başvurularımız 26 Aralık Pazartesi günü başlıyor. Hayırlı, uğurlu olsun.' cümlelerine yer verdi.

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