Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde artış oranı belli oldu!

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) indirim yetkisini kullandı.Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.Motorlu Taşıtlar Vergisi 2023 yılında yeniden değerleme oranı olan yüzde 122,9 oranında artacaktı. Cumhurbaşkanı'nın bu oranı yüzde 50'ye kadar indirme yetkisi bulunuyordu.Erdoğan, yetkisini kullanarak MTV'de uygulanacak yeniden değerleme oranını yüzde 61,5'e düşürdü.Böylece 2023 yılında uygulanması beklenen Motorlu Taşıtlar Vergisi artışında yarı yarıya bir azalma sağlandı.