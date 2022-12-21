Aylin Sözer evinde katledilmişti: O caniye verilen ceza belli oldu!

İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde görev yapan 48 yaşındaki Dr. Öğretim Üyesi Aylin Sözer'i Maltepe'deki evinde öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan Kemal Ayyıldız'ın yargılanması tamamlandı.Mahkeme, tutuklu sanık Ayyıldız'ı ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.Kemal Ayyıldız isimli cani, İstanbul Aydın Üniversitesinde görevli olan Akademisyen Aylin Sözer'i bıçaklayarak öldürüp, evini ateşe vermişti. Mahkemeye çıkarılan katil zanlısı Kemal Ayyıldız, 'Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmek' suçundan tutuklanmıştı. Katil Ayyıldız, Aylin Sözer ile ilişki olduğu iddia etmiş, Sözer'in ailesi ve yakınları ise bu iddiayı reddetmişti.Tutuklu Ayyıldız ifadesinde ise şunları söylemişti: 'Öldürdüğüm olay gününde Aylin Sözer beni evinde karşıladı. Kendisine ben 'Manisa'ya eşim ve çocukların yanına gideceğim' dedim. Bunu duyunca adeta çıldırdı ve bana bağırmaya başladı. Ben de ona bağırmaya başladım. Sonra ben kapıya yöneldim. Uyuşturucunun etkisi ile kendimi kaybetmeye başlamıştım. Sonra mutfaktan bir ses geldi. Aylin'in çekmeceyi açtığını gördüm. Aylin Mutfak'tan bıçak aldı geldi. Ben o sırada kapının üst kilidini açtım. O sırada bana yaklaştı ve bıçak salladı. Ben de Aylin Sözer'in kolunu tutup onu etkisiz hale getirmeye çalıştım. O sırada kolunu kıvırırken bıçak boynunu kesti. Ben de panikledim. Panikleyince gözüm karardı. O an 2 defa daha bıçak salladım ama neresine geldi bilmiyorum. Bıçakladıktan sonra yere düştü. Daha sonra yatak odasına götürdüm ve bıçaklanan yere havlu ile tampon yapmaya çalıştım. Zihnim yerinde değildi. Ben sağlıklı düşünecek kapasitede bir yapıda olsaydım ambulansı ve polisi çağırıp teslim olurdum.Polisle mücadele ederken elime bir pürmüz aldım. İçeriye kimse girmesin diye alev attım. Bulduğum pense ile doğalgaz borusunu patlatırken üç boru birden patladı. Ben sadece kapıya engel olmak amacı ile bunu yapmıştım. Neden yangın çıkardığımı da bilmiyorum. O sırada akli dengem yerinde olsaydı bu olayı zaten yapmazdım. Pişmanım. Boynumuz adalete karşı incedir.'