Antalya'da bir otelde 2 bin 265 adet kaçak içki ele geçirildi

Antalya'da jandarma tarafından bir otele yapılan baskında yılbaşında piyasaya sürüleceği düşünülen ve piyasa değeri 800 bin lira olan 2.265 adet 1 litrelik kaçak votka ele geçirildi.

Yılbaşı öncesi kaçak içki satan işletmelere yönelik denetimler sürüyor.



Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Çolaklı Mahallesinde faaliyet gösteren bir otelin deposunda arama yapıldı.



Piyasa değeri yaklaşık 800 bin TL

İHA'nın aktardığına göre kaçakçılıkla Mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde ve yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 800 bin TL olan 2 bin 265 adet 1 litrelik kaçak içki ele geçirildi.