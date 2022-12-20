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Nevita’dan milyarlık satış: ‘’Aslan gibi proje’’ 1 saatte satıldı

Dünyanın 4 ayrı kıtasında 5 binin üzerinde temsilcisi ve acentesi ile global bir dağıtım ağı kuran Nevita, tarihi bir başarıya imza attı. 17 Aralık tarihinde Ali Samiyen Nef Stadyumu’nda Leo Residences projesinin lansmanını gerçekleştiren Nevita, satışa sunulan tüm daireleri bir saat içinde sattı.

Ekleme: 20.12.2022 - 13:06 Güncelleme: 20.12.2022 - 13:11 / Editör: Ozge Selin
Nevita’dan milyarlık satış: ‘’Aslan gibi proje’’ 1 saatte satıldı
17 Aralık tarihinde Ali Sami Yen Nef Stadyumu'nda, Leo Residences projesinin lansmanını gerçekleştiren Nevita, satışa sunulan tüm dairelerin satışını rekor düzeyde bir süre ile bir saat içinde gerçekleştirdi.

Leo Residences projesini ve Galatasaray'ın gayrimenkul vizyonunu dünyaya en doğru şekilde anlatarak Galatasaray'ın global gayrimenkul yatırım pastasından en yüksek payı alabilmesi için Ali Sami Yen Nef Stadyumu'nda inanılmaz bir görsel şölene ev sahipliği yapan Nevita, Galatasaray'ın Mecidiyeköy'deki binasının satış süreçlerine imza atarak Galatasaray'a önemli bir finansal kaynak sağlamış oldu.

“GALATASARAY'A YAKIŞAN ASLAN GİBİ BİR PROJE”
Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek, Leo Residences proje lansmanında yaptığı konuşmasında; ‘'Mecidiyeköy'de bulunan gayrimenkulümüzün doğru koşullarda geliştirilip değerlendirilmesi, kulübümüzün ileriki dönemde atacağı adımları kolaylaştırması açısından büyük bir önem arz ediyor. Bizim için çok değerli olan bu projede emlak piyasasında global anlamda güçlü bir şirketle, özellikle yabancı yatırımcılar konusunda beklentilerinizi en iyi şekilde karşılayan Nevita ile çalıştık. Galatasaray'a yakışan aslan gibi bu projede satışa sunulan 134 dairemizin satıldığını görmek istiyordum. Nevita müthiş bir başarıya imza attı. Buradan gelecek hasılat, Galatasaray'ın yakın dönemde hayata geçecek projelerine can suyu olacak. ‘' dedi.

Nevita’dan milyarlık satış: ‘’Aslan gibi proje’’ 1 saatte satıldı

“TELEFONLAR SUSMADI, BİR SAAT İÇİNDE REKOR SATIŞA İMZA ATTIK”
Bugüne kadar Türkiye'ye 2 milyar doların üzerinde doğrudan ve dolaylı döviz girişini sağlayan ve Türkiye'nin önde gelen markalı konutlarını uluslararası yatırımcılarla buluşturan Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, ‘'Galatasaray camiasının büyüklüğüne bir kere daha şahitlik ettik. Bir Türk markasının global dünyada bu denli yüksek ilgi gördüğüne, bu kadar yüksek bir enerji yansıttığına daha önce bu denli şahit olmamıştım. Galatasaray'ın camiasının gücü, Dursun Başkanımızın ve değerli yöneticilerin vizyonu, Leo Residences projesinin lokasyonu ve Nevita'nın güçlü satış ve dağıtım ağı bir araya gelince bu işbirliğinden muazzam sonuçlar elde etmek kaçınılmaz oldu. Geçen hafta gerçekleştirdiğimiz Leo Residences projesi imza töreni ve tarihi işbirliğinin ardından gerek yurtiçinde gerek yurtdışında projeye beklentimizin çok ötesinde bir ilgi gördük. Telefonlarımıza yetişemedik.'' dedi. Akbal, Sektör lideri olarak sahip olduğu tüm tecrübe ve kaynakları, Leo Residence projesinin satış süreçlerinde kullandıklarını belirterek; satışların bir saatlik süreçte tamamlanmasının Galatasaray'ın marka değerinden ve gayrimenkul geliştirmedeki potansiyel etkisinden kaynaklandığını sözlerine ekledi.

Satışa sunulan 134 dairenin tamamının satıldığı Leo Residences lansmanında, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek ve Kulüp yöneticileri, sporcular, spor ve sanat camiasının önemli simaları, İstanbul'dan Antalya'ya, Çin Halk Cumhuriyeti'nden, Rusya'ya, Avrupa'dan Körfez ülkelerine kadar 4 farklı kıtadan 5 binden fazla Nevita acentesi yer aldı.

Nevita’dan milyarlık satış: ‘’Aslan gibi proje’’ 1 saatte satıldı

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