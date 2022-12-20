Aksaray’da feci kaza: 4 yaralı

Kaza, Aksaray-Konya karayolunun Sultanhanı İlçesi girişinde meydana geldi. İshak Solak (38) yönetimindeki otomobil, karlı havada sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip takla attı. Kazada sürücü ile araçtakiler Saniye Telli (44), Ümmühan Erya Telli (1) ve Fatma Cingöz (51) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.