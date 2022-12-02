Mardin merkezli terör operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat şube müdürlüklerince çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, yapılan çalışmalarda KCK yapılanmasının sözde kent/mahalle meclisleri içerisinde örgütsel faaliyet yürüttükleri, gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallerde örgütle iltisaklı oldukları, çukur-barikat olaylarında örgüt üyesi oldukları, sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiği ifade edildi.Mardin merkezli, İstanbul, Adana, Antalya, Bursa, Mersin, Diyarbakır, Şırnak ve Niğde'de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 32 şüphelinin gözaltına alındığı, adreslerde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 13 fişek, 3 uzun namlulu ruhsatsız av tüfeği, şarjörü ve 35 fişek, 2 yasaklı örgütsel yayın ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği kaydedildi. Şüphelilerden 23'ü emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 4'ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.