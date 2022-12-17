Hastalığını arka arkaya sıraladı

Bergen filmi ile uzunca bir süre adından söz ettiren ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, bir takipçisinden gelen "Kronik bir hastalığın var mı?" sorusuna yanıt verdi. Art arda hastalıklarını sıralayan Farah Zeynep Abdullah, dert yandı.

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah, son dönemin en dikkat çeken kadın oyuncuları arasında yerini alıyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Farah Zeynep Abdullah, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.Ünlü oyuncu Abdullah, 'Kronik bir hastalığın var mı?' sorusunu cevapladı. Güzel oyuncu, 'Boyun fıtığım var, tiroidim çalışmıyor, haşimato hastasıyım. Beynimde lezyon var. Bir de dizim çok kötü. Bu hafta doktora gitmem gerekiyor' ifadelerini kullandı. Farah Zeynep Abdullah takipçisine adeta dert yandı.