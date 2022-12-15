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Sahte para operasyonunda 5 tutuklama

Adana merkezli 6 ilde piyasaya sahte dolar ve Türk lirası ile düşürülmüş cumhuriyet altını sürmeye çalışan 16 şüphelinden 5’i tutuklandı.

Ekleme: 15.12.2022 - 11:00 Güncelleme: 15.12.2022 - 11:00 / Editör: Ozge Selin
Sahte para operasyonunda 5 tutuklama
Adana merkezli 6 ilde, piyasaya sahte dolar ve Türk lirası ile ayarı düşürülmüş cumhuriyet altını sürmeye çalıştıkları belirlenen ve operasyonla yakalanan 16 şüpheliden 5'i tutuklandı; 2'si adli kontrol şartı, 9'u da savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul'dan kente getirilen sahte dolar ve Türk lirası ile ayarı düşürülmüş cumhuriyet altınının piyasaya sürülmeye çalışıldığını belirledi. Polis, teknik ve fiziki takiple şebekeyi deşifre edip, harekete geçti. Adana merkezli İstanbul, Hatay, Mardin, Mersin ve Osmaniye'de 13 Aralık'ta önceden belirlenen adreslere şafak vakti operasyon düzenlendi.

PARA VE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Baskınlarda 16 kişi, yakalanarak gözaltını alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 44 adet 50 dolarlık, 13 adet 100 dolarlık, bin 483 adet 200 liralık, bin 617 adet 100 liralık ve 113 adet 50 liralık sahte banknot; ayarı düşürülmüş 65 cumhuriyet altını ile 7,87 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken; 2'si adli kontrol şartı, 9'u savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.


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