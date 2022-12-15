MSB duyurdu: Sınırda yakalandılar!
MSB, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahsın yakalandığını yakalanan şahıslardan birinin PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" paylaşımında bulundu.