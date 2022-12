Buraya yerleşene ev ve para veriliyor: Dünyanın en ilginç yeri görüntülendi çok az kişi yaşıyor

Bu adaya yerleşene ev ve para veriliyor. Burada yaşamak cesaret ister.Dünyanın en ilginç adası sunduğu iş fırsatıyla duyanları şaşırtıyor..Avusturalya'ya bağlı Maatsuyker Adası, burada yaşamak isteyenlere hem barınma hem de para kazanma şansı sunuyor. Dünyanın en ilginç deneyimlerinden birini yaşama fırsatı sunan Maatsuyker Adası ilginç yanlarıyla sizi çok şaşırtacak. Burası, Maatsuyker Adaları olarak bilinen minik bir adalar topluluğu. Avustralya'ya bağlı en büyük ada olan Tasmanya'nın güneybatısında kalıyorlar; yaklaşık 10 km kadar açığında. Maatsuyker Adası ise, bu adalardan en uçtaki. Bundan sonrası birkaç ufak kayalık sadece. Muhteşem bir yeşillikle bezeli ada Yeni Zelanda ve Avustralya'ya özgü kürklü foklar, deniz filleri gibi kuluçkadaki memeliler ve daha pek çok canlı türü için çok çok önemli bir alan teşkil ediyor.Ayrıca 186 hektarlık minik bir ada olan Maatsuyker, 'Vahşi Yaşam Dünya Mirası' olarak kabul ediliyor. Maatsuyker Adası'nın deniz feneri, Avustralya'da fenerciler tarafından işletilen son deniz feneri unvanına sahip. Adanın en güney ucunda bulunan bu fenerin yapımı 1891 yılında tamamlanmış.Burada yaşamak içinse, kendi kendinize yetebilen, sağlıklı bir birey olmanız, ücra yerlerde yaşayıp çalışabilme becerisine sahip olduğunuzu kanıtlayabilmeniz yeterli. Sizden beklenen iş bitkiler ve tüm florayla ilgilenmek, çeşitli onarım işleri ve de kullandığınız alet ve ekipmanların düzenli bakımları ile gerekirse onarımlarını yapmak. Bunlara ek olarak ise, meteoroloji bürosu için günlük olarak hava durumunu gözlemeniz gerekiyor. Bunun için özel bir eğitim alıyorsunuz ve karşılığında da size para ödeniyor. Dünyanın en ilginç deneyimlerinden birini yaşama fırsatı sunan Maatsuyker Adası ilginç yanlarıyla sizi çok şaşırtacak.İşte ilginç yanlarıyla Maatsuyker adası…Burası, Maatsuyker Adaları olarak bilinen minik bir adalar topluluğu. Avustralya'ya bağlı en büyük ada olan Tasmanya'nın güneybatısında kalıyorlar; yaklaşık 10 km kadar açığında. Maatsuyker Adası ise, bu adalardan en uçtaki. Bundan sonrası birkaç ufak kayalık sadece. Şimdi artık otomatik olarak işletilen fenerin fenercileri ise, hep bu ücra adanın yegane sakinlerini oluşturmuşlar. Bu gördüğünüz ev de tıpkı deniz feneri gibi 19. yüzyıldan kalma ve önceden fenercilerin, artık ise gönüllülerin konaklaması için kullanılıyor. Fotoğraftaki ölçek sizi yanıltabilir. Yapının büyük kısmı alet edevat ile diğer gerekli olan her şeyin korunaklı biçimde muhafazası için. İşte Maatsuyker Adası tam da buradan gelen inanılmaz sert dalgalar ve fırtına nedeniyle deniz taşıtları için ciddi tehlike arz ediyor. Çünkü zaten anlaşıldığı gibi, 'yol yok iz yok bir yer' burası.Gönüllüler ya Eylül - Mart, ya da Mart - Eylül olacak şekilde kendi vardiyalarını seçebiliyorlar ve buna göre de transferleri gidiş-dönüş (tam ve kesin tarihli bir biçimde) organize ediliyor.Gıdadan nevresim takımına, ada içinde kendinize göre kullanmak isteyeceğiniz her türden donanım mevcut. Sadece üçüncü ayın bitiminde, bir kereliğe mahsus olarak dışarıdan ilave tedarik yapılabiliyor. Yine de bir AM radyonuz, bir acil çağrı radyonuz, hava durumuna göre çalışmayabilen bir acil durum telefonunuz ve bir de tek bir adet küçük, portatif bir ısıtıcınız var. Her şeyden önce fotoğraflardan anladığınız üzere kilometrekarelerce ot var ve düzenli olarak biçip, yolup, temizlemelisiniz.Meteoroloji için günde iki kez hava raporu iletme görevi ise, adanın tepesindeki gözlem noktasına kilometreler uzunluğunda bir mesafeyi günde gidiş-geliş dört kez almanız anlamına geliyor; hava koşulları ne olursa olsun. Maatsuyker Adası'nda maksimum rüzgar saatte 176 kilometreye kadar ulaşabiliyor ve yılın da neredeyse 250 günü yağış var. Hepsinin yanında, bu cennet parçası görünümlü adanın kapkaranlık fırtınalı bir havada insanı korkudan ağlatabileceği de bir gerçek.