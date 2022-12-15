  • USD: 18,63 - 18,66
  • EURO: 19,83 - 19,87
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Buraya yerleşene ev ve para veriliyor: Dünyanın en ilginç yeri görüntülendi çok az kişi yaşıyor

Bünyesinde yok denecek kadar az kişiyi barındıran ilginç bölge sunduğu iş fırsatıyla hem yaşama hem de para kazanma şansı sunuyor. Bir insanın ömrü hayatında yaşayabileceği en tuhaf deneyimlerden birini sunan ada sadece 186 hektarlık minik bir bölgede yer alıyor. Dünyanın en ilginç yerlerinden biri olarak biliniyor. Ayrıntılar haberimizde...

Ekleme: 15.12.2022 - 12:12 Güncelleme: 15.12.2022 - 12:15 / Editör: Ozge Selin
Buraya yerleşene ev ve para veriliyor: Dünyanın en ilginç yeri görüntülendi çok az kişi yaşıyor
Bu adaya yerleşene ev ve para veriliyor. Burada yaşamak cesaret ister.

Dünyanın en ilginç adası sunduğu iş fırsatıyla duyanları şaşırtıyor..

Avusturalya'ya bağlı Maatsuyker Adası, burada yaşamak isteyenlere hem barınma hem de para kazanma şansı sunuyor. Dünyanın en ilginç deneyimlerinden birini yaşama fırsatı sunan Maatsuyker Adası ilginç yanlarıyla sizi çok şaşırtacak. Burası, Maatsuyker Adaları olarak bilinen minik bir adalar topluluğu. Avustralya'ya bağlı en büyük ada olan Tasmanya'nın güneybatısında kalıyorlar; yaklaşık 10 km kadar açığında. Maatsuyker Adası ise, bu adalardan en uçtaki. Bundan sonrası birkaç ufak kayalık sadece. Muhteşem bir yeşillikle bezeli ada Yeni Zelanda ve Avustralya'ya özgü kürklü foklar, deniz filleri gibi kuluçkadaki memeliler ve daha pek çok canlı türü için çok çok önemli bir alan teşkil ediyor.

Ayrıca 186 hektarlık minik bir ada olan Maatsuyker, 'Vahşi Yaşam Dünya Mirası' olarak kabul ediliyor. Maatsuyker Adası'nın deniz feneri, Avustralya'da fenerciler tarafından işletilen son deniz feneri unvanına sahip. Adanın en güney ucunda bulunan bu fenerin yapımı 1891 yılında tamamlanmış.

Buraya yerleşene ev ve para veriliyor: Dünyanın en ilginç yeri görüntülendi çok az kişi yaşıyor

Burada yaşamak içinse, kendi kendinize yetebilen, sağlıklı bir birey olmanız, ücra yerlerde yaşayıp çalışabilme becerisine sahip olduğunuzu kanıtlayabilmeniz yeterli. Sizden beklenen iş bitkiler ve tüm florayla ilgilenmek, çeşitli onarım işleri ve de kullandığınız alet ve ekipmanların düzenli bakımları ile gerekirse onarımlarını yapmak. Bunlara ek olarak ise, meteoroloji bürosu için günlük olarak hava durumunu gözlemeniz gerekiyor. Bunun için özel bir eğitim alıyorsunuz ve karşılığında da size para ödeniyor. Dünyanın en ilginç deneyimlerinden birini yaşama fırsatı sunan Maatsuyker Adası ilginç yanlarıyla sizi çok şaşırtacak.

İşte ilginç yanlarıyla Maatsuyker adası…

Burası, Maatsuyker Adaları olarak bilinen minik bir adalar topluluğu. Avustralya'ya bağlı en büyük ada olan Tasmanya'nın güneybatısında kalıyorlar; yaklaşık 10 km kadar açığında. Maatsuyker Adası ise, bu adalardan en uçtaki. Bundan sonrası birkaç ufak kayalık sadece. Şimdi artık otomatik olarak işletilen fenerin fenercileri ise, hep bu ücra adanın yegane sakinlerini oluşturmuşlar. Bu gördüğünüz ev de tıpkı deniz feneri gibi 19. yüzyıldan kalma ve önceden fenercilerin, artık ise gönüllülerin konaklaması için kullanılıyor. Fotoğraftaki ölçek sizi yanıltabilir. Yapının büyük kısmı alet edevat ile diğer gerekli olan her şeyin korunaklı biçimde muhafazası için. İşte Maatsuyker Adası tam da buradan gelen inanılmaz sert dalgalar ve fırtına nedeniyle deniz taşıtları için ciddi tehlike arz ediyor. Çünkü zaten anlaşıldığı gibi, 'yol yok iz yok bir yer' burası.

Buraya yerleşene ev ve para veriliyor: Dünyanın en ilginç yeri görüntülendi çok az kişi yaşıyor

Gönüllüler ya Eylül - Mart, ya da Mart - Eylül olacak şekilde kendi vardiyalarını seçebiliyorlar ve buna göre de transferleri gidiş-dönüş (tam ve kesin tarihli bir biçimde) organize ediliyor.Gıdadan nevresim takımına, ada içinde kendinize göre kullanmak isteyeceğiniz her türden donanım mevcut. Sadece üçüncü ayın bitiminde, bir kereliğe mahsus olarak dışarıdan ilave tedarik yapılabiliyor. Yine de bir AM radyonuz, bir acil çağrı radyonuz, hava durumuna göre çalışmayabilen bir acil durum telefonunuz ve bir de tek bir adet küçük, portatif bir ısıtıcınız var. Her şeyden önce fotoğraflardan anladığınız üzere kilometrekarelerce ot var ve düzenli olarak biçip, yolup, temizlemelisiniz.

Meteoroloji için günde iki kez hava raporu iletme görevi ise, adanın tepesindeki gözlem noktasına kilometreler uzunluğunda bir mesafeyi günde gidiş-geliş dört kez almanız anlamına geliyor; hava koşulları ne olursa olsun. Maatsuyker Adası'nda maksimum rüzgar saatte 176 kilometreye kadar ulaşabiliyor ve yılın da neredeyse 250 günü yağış var. Hepsinin yanında, bu cennet parçası görünümlü adanın kapkaranlık fırtınalı bir havada insanı korkudan ağlatabileceği de bir gerçek.

Buraya yerleşene ev ve para veriliyor: Dünyanın en ilginç yeri görüntülendi çok az kişi yaşıyor
Başkan Erdoğan'dan ABD’ye çok sert uyarı: Artık sabır bitti
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Adalet Bakanlığı önünde yaptığı şovdur!
Bakan Nebati: Merkezi yönetim bütçemiz Kasım'da 108,3 milyar TL fazla verdi
Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında adaylık açıklaması! Dikkat çeken 'Akşener' ve 'İmamoğlu' mesajı
Kızılelma'nın ilk uçuşu dünya basınında geniş yankı uyandırdı
MİT, PKK/YPG'nin sözde iki yöneticisini etkisiz hale getirdi
Putin emri verdi dünya alarma geçti: ABD ve İngiltere'yi vurabilecek kapasiteye sahip
ABD Temsilciler Meclisi'nde Rusya adımı: BMGK'dan çıkarılsın
Avrupa'nın en büyüğü! Açılışı Başkan Erdoğan yapacak
Yargıtay, FETÖ'cü hainlerin cezasını onadı! Köprüdeki darbeciler cezaevinde çürüyecek
Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: Eski Belediye Başkanı Hazinedar adliyeye sevk edildi
'Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı' suçunda flaş gelişme! Baba Yusuf Ziya Gümüşel gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Soylu: Narko alan projesiyle sonuç alınıyor
ABD ve Almanya'dan tepki çeken 'İmamoğlu' açıklaması...
BM Genel Kurulu Türkiye'nin sunduğu 'sıfır atık' kararını kabul etti!
Fed faizi art arda beşinci kez 50 baz puan artırdı...
ABD hazırladı BM onayladı! İran BM Kadın Birimi'nden ihraç edildi!
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'İmamoğlu davası' açıklaması: Nihai bir karar değil, yargılama süreci devam ediyor
Küçük yaştaki çocuğa istismar davasında Kadir İstekli gözaltına alındı!
Bakan Soylu sel bölgesindeki incelemelerini sürdürüyor! 'Ne istiyorsanız yapalım'
15 Aralık hava durumu: Meteoroloji'den 3 ile uyarı yapıldı!

15 Aralık hava durumu: Meteoroloji'den 3 ile uyarı yapıldı!

Yeni özellikler sızdırıldı: 2023'te kullanıma girecek

Yeni özellikler sızdırıldı: 2023'te kullanıma girecek

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi: Yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi: Yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde

Araç sahipleri dikkat: Çok ciddi yaptırımlar geliyor

Araç sahipleri dikkat: Çok ciddi yaptırımlar geliyor

Buraya yerleşene ev ve para veriliyor: Dünyanın en ilginç yeri görüntülendi çok az kişi yaşıyor

Buraya yerleşene ev ve para veriliyor: Dünyanın en ilginç yeri görüntülendi çok az kişi yaşıyor

Kritik parça yerli imkanlarla üretildi: Dışa bağımlılık sona erdi

Kritik parça yerli imkanlarla üretildi: Dışa bağımlılık sona erdi