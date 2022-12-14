Gaziantep'te terör operasyonu: 1 tutuklama

Terörle mücadele kapsamında operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni bir başarılı operasyona imza attı.PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon yaptı.İcra edilen operasyon neticesinde, terör örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 şüpheli şahıs yakalandı.İHA'nın haberine göre, yapılan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.