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FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik 3 ilde 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından; FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik 3 ilde 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekleme: 13.12.2022 - 09:13 Güncelleme: 13.12.2022 - 09:14 / Editör: Ozge Selin
FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik 3 ilde 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara'da bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil sorumlular ile iletişim sağladıkları tespit edilen; daha önce ilişikleri kesilmiş 2'si astsubay, 1'i uzman çavuş, 2'si askeri öğrenci 5 şüpheli, HTS analiz çalışmaları sonucu ile içerik çözümleme çalışmaları sonucu düzenlenen raporlara göre (3'ünün) başkaları adına kayıtlı GSM hatları üzerinden FETÖ/PDY silahlı terör örgütün gizli haberleşme aracı olan Bylock kullandıkları tespit edilen ve örgüt mensubu olduklarına dair ifadeler bulunan 2'si görevde, 5'i ihraç edilmiş öğretmen olan 7 olmak üzere toplam 12 şüpheli hakkında Ankara merkezli 3 ilde gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmalarına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edildiği bildirildi.

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