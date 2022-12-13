Çanakkale'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.21'de Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.Depremin 12,12 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.Sosyal medyada, sarsıntının İstanbul, Balıkesir ve Bursa'dan da hissedildiğine ilişkin paylaşımlar yer aldı.Valilikten yapılan açıklamada, “İlimiz Biga ilçesi merkezli olarak meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremde alınan ilk bilgilere göre herhangi bir olumsuz durum oluşmamıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” ifadelerine yer verildi.