Albatros-S İDA Sürüsü göreve hazır

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesabından Albatros-S İDA Sürüsü ile ilgili paylaşımda bulundu.İsmail Demir, yaptığı paylaşımda yüksek otonomi özellikli sürü insansız deniz araçları geliştirmeye ve Türkiye'nin İDA ailesini genişletmeye devam ettiklerini ifade etti.Albatros-S İDA Projesinin 3'üncü aşamasında 8'li sürü mimarisini hayata geçirdiklerini not düşen Demir, Albatros-S İDA Sürüsü'nün farklı görevler icra ettiğini, alt görev paylaşımı yaptığını ve alt sürülere bölündüğünü kaydetti.Demir, 'Arama-kurtarma, geniş alan tarama-tespit, refakat, şüpheli araçlara angajman ve insanlı sistemlerin kullanılmasının riskli olduğu hallerde görev yapabilecek şekilde temel yetenekler geliştirildi. Hedefimiz İDA'larda da İHA'lardaki gibi öncü olmak.' ifadelerini kullandı.Albatros-S, kullanıcı müdahalesine ihtiyaç duymadan seyir yapabilen, yüksek seviye otonomi kabiliyetine sahip, merkezi bir kontrolden bağımsız sürü formasyonunda seyir ve görev icra edebilen insansız deniz aracı sürüsü sistemi.Albatros-S botları farklı seyir formasyonları uygulayabilen İDA sürü unsurlarından ve engellerden (hareketli engeller dahil) sakınarak sürüdeki eksilmelere karşı da göreve devam edebilme yeteneğine sahip.Ayrıca verilen görevin sürü unsurları arasında otonom paylaşımı yapılmakta ve farklı manevralar ile görev otonom olarak sonlandırılabilmekte.Albatros-S otonom, yarı otonom veya uzak komuta ile kullanılabilmekte olup kullanıcı dostu bir ara yüze sahip.