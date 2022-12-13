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Albatros-S İDA Sürüsü göreve hazır

Albatros-S İDA’nın görüntülerini paylaşan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Hedefimiz İDA’larda da İHA’lardaki gibi öncü olmak" dedi.

Ekleme: 13.12.2022 - 13:03 Güncelleme: 13.12.2022 - 13:10 / Editör: Ozge Selin
Albatros-S İDA Sürüsü göreve hazır
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesabından Albatros-S İDA Sürüsü ile ilgili paylaşımda bulundu.

İsmail Demir, yaptığı paylaşımda yüksek otonomi özellikli sürü insansız deniz araçları geliştirmeye ve Türkiye'nin İDA ailesini genişletmeye devam ettiklerini ifade etti.

Albatros-S İDA Projesinin 3'üncü aşamasında 8'li sürü mimarisini hayata geçirdiklerini not düşen Demir, Albatros-S İDA Sürüsü'nün farklı görevler icra ettiğini, alt görev paylaşımı yaptığını ve alt sürülere bölündüğünü kaydetti.

'Hedefimiz İDA'larda da İHA'lardaki gibi öncü olmak'
Demir, 'Arama-kurtarma, geniş alan tarama-tespit, refakat, şüpheli araçlara angajman ve insanlı sistemlerin kullanılmasının riskli olduğu hallerde görev yapabilecek şekilde temel yetenekler geliştirildi. Hedefimiz İDA'larda da İHA'lardaki gibi öncü olmak.' ifadelerini kullandı.

Albatros-S İDA Sürüsü göreve hazır

Albatros-S, kullanıcı müdahalesine ihtiyaç duymadan seyir yapabilen, yüksek seviye otonomi kabiliyetine sahip, merkezi bir kontrolden bağımsız sürü formasyonunda seyir ve görev icra edebilen insansız deniz aracı sürüsü sistemi.

Albatros-S botları farklı seyir formasyonları uygulayabilen İDA sürü unsurlarından ve engellerden (hareketli engeller dahil) sakınarak sürüdeki eksilmelere karşı da göreve devam edebilme yeteneğine sahip.

Albatros-S İDA Sürüsü göreve hazır

Otonom paylaşımı yapılmakta
Ayrıca verilen görevin sürü unsurları arasında otonom paylaşımı yapılmakta ve farklı manevralar ile görev otonom olarak sonlandırılabilmekte.

Albatros-S otonom, yarı otonom veya uzak komuta ile kullanılabilmekte olup kullanıcı dostu bir ara yüze sahip.
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