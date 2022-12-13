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30 ilde eş zamanlı dev operasyon: 163 gözaltı kararı

Ankara merkezli 30 ilde yapılan eş zamanlı suç örgütü operasyonunda 163 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyona ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şimdiye kadar gözaltına alınan 101 kişinin 808 milyon liralık mal varlıklarına el konulduğunu belirtti.

30 ilde eş zamanlı dev operasyon: 163 gözaltı kararı
Ekleme: 13.12.2022 - 09:11 Güncelleme: 13.12.2022 - 09:12 / Editör: Ozge Selin
30 ilde eş zamanlı dev operasyon: 163 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 22 Mart 2022 tarihli MASAK raporunda PAPARA hesabı açarak ve banka hesapları kullanılarak yasadışı bahisten elde edilen para nakline aracılık ettikleri, hesaplarında toplanan paraları Halil Falyalı, onun eşi ve kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne ait kripto varlık hesaplarına gönderdikleri, bu yolla toplam 2,5 milyar Türk Lirası civarında suç geliri elde ettikleri tespit edilen 46 şüpheli hakkında 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Devam eden soruşturma sırasında aynı eylemlere iştirak ettikleri tespit edilen 163 şüpheli hakkında toplam 30 ilde eş zamanlı operasyon yapılmak üzere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gerekli talimatlar verildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;
Kıbrıs-Malta hareketliliğini görebildik. Yapılan çalışmalar sonucunda Nisan ayından itibaren teknik izlemeler ve ardından yapılan adımlarla Ekim 2022'de operasyon yaptık. Ve bu sabah da operasyon başlattık.

Bu organizasyonda 15 adet bahis sitelerinin bulunduğu ve bu sitelerin vergi kolaylığının bulunduğu ülkelerde faaliyette olduğu, kaçak bahis spor siteleri gibi çok çeşitli kumar oyunlarına da sitelerinde yer vererek organizasyonu gerçekleştirdiklerini saptadık.

Toplamda 136 kişi organizatör olarak gözaltı kararı alındı. Bunlardan 101'i gözaltına alındı ve 808 milyon liralık mal varlıklarına el konuldu.
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