MasterChef dokunulmazlık oyununda sırt sırta mücadele!

MasterChef Türkiye ilginç bir yarışmaya daha sahne oldu. Yarışmacılar, dokunulmazlık oyununda takım arkadaşları ile sırt sırta verip mücadele etti. Dokunulmazlık oyunu yemeği; dana ciğeri, tavuk ciğeri, kuzu ciğeri, kaz ciğeri olurken, yarışmacılar zorlu şartlarda yarıştı. Birbirinden ilginç anlara sahne olan MasterChef'te haftanın üçüncü eleme adayı takım oylaması sonucunda belli oldu. İşte 9 Aralık 2022 Cuma MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan yarışmacı...

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Usta şefler yarışmacılara zor anlar yaşatmaya devam ediyor. Üçüncü dokunulmazlığı almak için tezgah başına geçen yarışmacılar, takım arkadaşları ile sırtından bağlanarak mücadele etti. Peki, ' MasterChef dokunulmazlık oyunu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?' İşte MasterChef'te yaşanan gelişmeler...9 ARALIK MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?MasterChef haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için nefsler tutuldu. Dokunulmazlık oyunu yemeği dana ciğeri, tavuk ciğeri, kuzu ciğeri, kaz ciğeri oldu. Dokunulmazlık oyununu kazanmak için tezgah başına geçen yarışmacılar günü kayıpsız geçirmek istiyor. Jüri değerlendirmeleri sonucunda üçüncü dokunulmazlık oyununun kazananı mavi takım oldu.9 ARALIK MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?Takım oyununu kaybeden kırmızılar dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı şeflerin değerlendirmesi sonucunda Görkem oldu.9 ARALIK MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYI KİM OLDU?Haftanın ilk eleme adayı Ayaz oldu.Haftanın İkinci eleme adayı ise Kıvanç oldu.Haftanın üçüncü eleme adayı ise takım oylaması sonucunda Büşra olduMASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?MasterChef'te haftanın yeni takımları şöyle oldu:Mavi TakımYağız (Takım kaptanı)MetinKıvançTolgaKırmızı TakımBüşra (Takım Kaptanı)GörkemBurak KayaAyaz