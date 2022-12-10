AK Partili Çelebi HDP'lileri sinirlendirdi: Bizim bebek katiline 'Sayın' diyenlerle işimiz yok

TBMM Genel Kurulu'nda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçe görüşmeleri sürüyor. Son olarak TBMM'de HDP'li vekiller ile AK Partili milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, terör soruşturmaları kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'a yönelik sözleri, HDP'lileri rahatsız etti.HDP'DEN PROVOKASYONHDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, 'Selahattin Demirtaş hakkında kullandığınız her hakaret sözü, size aynen iade ediyoruz. Misliyle iade ediyoruz. Bazı insanlar Demirtaş'ın adını anmadan gidip ağzını çalkalamalıdır. Temiz suyla anlaşıldı mı? Siz kimsiniz? Milyonlarca Kürdün yiğit evladı olan Demirtaş'ı milyonlarca Kürdün hakkını savunduğu için bedel ödeyen ve rehin tutulan Demirtaş'ın adını asla böyle anamazsınız. O yüzden bir kez daha söylüyorum. Selahattin Demirtaş'ın adını ağzınıza almadan gidin ağzınızı temiz suyla çalkalayın.' ifadelerini kullandı.TBMM Genel Kurulu'nda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçe görüşmeleri sürüyor. Son olarak TBMM'de HDP'li vekiller ile AK Partili milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, terör soruşturmaları kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'a yönelik sözleri, HDP'lileri rahatsız etti.HDP'DEN PROVOKASYONHDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, 'Selahattin Demirtaş hakkında kullandığınız her hakaret sözü, size aynen iade ediyoruz. Misliyle iade ediyoruz. Bazı insanlar Demirtaş'ın adını anmadan gidip ağzını çalkalamalıdır. Temiz suyla anlaşıldı mı? Siz kimsiniz? Milyonlarca Kürdün yiğit evladı olan Demirtaş'ı milyonlarca Kürdün hakkını savunduğu için bedel ödeyen ve rehin tutulan Demirtaş'ın adını asla böyle anamazsınız. O yüzden bir kez daha söylüyorum. Selahattin Demirtaş'ın adını ağzınıza almadan gidin ağzınızı temiz suyla çalkalayın.' ifadelerini kullandı.