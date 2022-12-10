  • USD: 18,62 - 18,65
  • EURO: 19,67 - 19,70
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

AK Partili Çelebi HDP'lileri sinirlendirdi: Bizim bebek katiline 'Sayın' diyenlerle işimiz yok

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, terör soruşturmaları kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'a yönelik sözleri, HDP'lileri rahatsız etti. HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, "Demirtaş'ın adını ağzınıza almadan gidin temiz suyla çalkalayın" ifadelerini kullanınca Çelebi "Bizim bebek katiline 'sayın' diyenlerle işimiz yok. Bizim vatan içinde vatan arayanlarla işimiz yok" ifadelerini kullandı.

AK Partili Çelebi HDP'lileri sinirlendirdi: Bizim bebek katiline 'Sayın' diyenlerle işimiz yok
Ekleme: 10.12.2022 - 00:27 Güncelleme: 10.12.2022 - 00:37 / Editör: Ozge Selin
AK Partili Çelebi HDP'lileri sinirlendirdi: Bizim bebek katiline 'Sayın' diyenlerle işimiz yok
TBMM Genel Kurulu'nda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçe görüşmeleri sürüyor. Son olarak TBMM'de HDP'li vekiller ile AK Partili milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, terör soruşturmaları kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'a yönelik sözleri, HDP'lileri rahatsız etti.

HDP'DEN PROVOKASYON

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, 'Selahattin Demirtaş hakkında kullandığınız her hakaret sözü, size aynen iade ediyoruz. Misliyle iade ediyoruz. Bazı insanlar Demirtaş'ın adını anmadan gidip ağzını çalkalamalıdır. Temiz suyla anlaşıldı mı? Siz kimsiniz? Milyonlarca Kürdün yiğit evladı olan Demirtaş'ı milyonlarca Kürdün hakkını savunduğu için bedel ödeyen ve rehin tutulan Demirtaş'ın adını asla böyle anamazsınız. O yüzden bir kez daha söylüyorum. Selahattin Demirtaş'ın adını ağzınıza almadan gidin ağzınızı temiz suyla çalkalayın.' ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu'nda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçe görüşmeleri sürüyor. Son olarak TBMM'de HDP'li vekiller ile AK Partili milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, terör soruşturmaları kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'a yönelik sözleri, HDP'lileri rahatsız etti.

AK Partili Çelebi HDP'lileri sinirlendirdi: Bizim bebek katiline 'Sayın' diyenlerle işimiz yok

HDP'DEN PROVOKASYON

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, 'Selahattin Demirtaş hakkında kullandığınız her hakaret sözü, size aynen iade ediyoruz. Misliyle iade ediyoruz. Bazı insanlar Demirtaş'ın adını anmadan gidip ağzını çalkalamalıdır. Temiz suyla anlaşıldı mı? Siz kimsiniz? Milyonlarca Kürdün yiğit evladı olan Demirtaş'ı milyonlarca Kürdün hakkını savunduğu için bedel ödeyen ve rehin tutulan Demirtaş'ın adını asla böyle anamazsınız. O yüzden bir kez daha söylüyorum. Selahattin Demirtaş'ın adını ağzınıza almadan gidin ağzınızı temiz suyla çalkalayın.' ifadelerini kullandı.
AK Partili Çelebi HDP'lileri sinirlendirdi: Bizim bebek katiline 'Sayın' diyenlerle işimiz yok
TRT Genel Müdürü Sobacı: Türkiye pek çok küresel krizin çözümünde kilit rol oynadı
Beyaz Saray: Rusya-İran ilişkileri tam teşekküllü bir savunma ortaklığına dönüşüyor
Arnavutluk Başbakanı Rama: Erdoğan olmasaydı Avrupa'nın duvarları ayakta duramazdı
Bakan Akar: 2015'ten beri 37 bin terörist etkisiz hale getirildi
Öztürk Yılmaz'ı bıçaklayan saldırgan tutuklandı!
Kadıköy Belediyesi zabıta memurlarına rüşvet soruşturması! İtiraflar ortaya çıktı
Başkan Erdoğan, GAZPROM Başkanı Miller'i kabul etti!
Putin'den nükleer tehdit! 'Bunu yapan herhangi bir ülkeyi yeryüzünden sileriz'
Bakan Kurum rakam vererek duyurdu! 'Togg için talep yağıyor'
Türkiye'nin tek bir hamlesi yetti! Avrupa bu manzaraya ağlıyor...
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Ankara'da! Başkan Erdoğan: Ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarmayı planlıyoruz
Yunan basınından itiraf gibi haber: 'Denizaltılardan daha büyük bir problemimiz var'
Bakan Çavuşoğlu: Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var
Kemal Kılıçdaroğlu'nun gizemli fotoğraf karesinin sırrı çözüldü
İstanbul'da kritik zirve: Rusya ve ABD temsilcileri bir araya gelecek
Başörtüsü için anayasa teklifi! AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'den flaş açıklamalar
Kılıçdaroğlu Türk Polis Teşkilatını hedef alıyor
AK Partili kadın meclis üyesine hakaret eden Tanju Özcan beraat etti
Tahıl krizini çözen Başkan Erdoğan'a Afrikalı çocuktan anlamlı hediye! Kürsüde buğday destesini eline alarak dünyaya seslendi...
Peru'da kuş gribi alarmı: Acil durum ilan edildi

Peru'da kuş gribi alarmı: Acil durum ilan edildi

Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! İstanbul dahil birçok il için sağanak ve kar uyarısı: 5 gün boyunca sürecek

Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! İstanbul dahil birçok il için sağanak ve kar uyarısı: 5 gün boyunca sürecek

Araç sahiplerine güzel haber: Bir indirim daha yolda

Araç sahiplerine güzel haber: Bir indirim daha yolda

Binlercesi aynı yerde toplandı: Herkes ne olduğunu merak ediyor

Binlercesi aynı yerde toplandı: Herkes ne olduğunu merak ediyor

Twitter'da ikinci ifşa: Gizli kara listeler açığa çıktı

Twitter'da ikinci ifşa: Gizli kara listeler açığa çıktı

Baraj seviyesi azaldı: 6 yıl sonra yeniden göründü

Baraj seviyesi azaldı: 6 yıl sonra yeniden göründü