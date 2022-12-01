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Pençe şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Pençe Kilit Harekatı'nda şehit düşen Uzman Çavuş Nedim Korkmaz, memleketi Hakkari'de gözyaşları içinde defnedildi.

Ekleme: 1.12.2022 - 17:02 Güncelleme: 1.12.2022 - 17:03 / Editör: Ozge Selin
Pençe şehidi son yolculuğuna uğurlandı
Hakkari'ye şehit ateşi düştü...

Kahraman Mehmetçik'in yurt içi ve sınır ötesi operasyonları sürüyor.

Yurt içi ve sınıt ötesinde tek tek etkisiz hale getirilen hain teröristler, son günlerde saldırılarını artırdı.

Acı haber ise Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı'ndan geldi.

1 asker şehit düştü
Bölgede terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Nedim Korkmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Çatışmada 3 teröristin ise etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Özgeçmişi okundu
26 yaşındaki Hakkarili şehit Korkmaz'ın naaşı törenin ardından Ulu Cami'ye getirildi.

İHA'nın aktarımına göre; şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından cenaze namazı kılındı.

Gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
Daha sonra Türk bayrağına sarılı naaşı aile mezarlığına götürülerek burada gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehidin cenaze namazına Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcıları Tevfik Kumbasar ve Halil İbrahim Köroğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coştun Sel, emniyet müdür yardımcıları, şehidin annesi, babası ve kardeşleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
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