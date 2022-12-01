Niğde'de 5,5 milyon makaron ele geçirildi

Niğde'de bir kamyonda 5,5 milyon boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

Niğde'de bir kamyonda 5,5 milyon boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde bir kamyonu durdurdu.Kamyonda, gümrük kaçağı 5,5 milyon boş makaron ele geçirildi.Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.