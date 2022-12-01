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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın FETÖ argümanıyla soru yönelten İsveç devlet televizyonu muhabirine tepki gösterdi: Yayını keselim

İsveç devlet televizyonu SVT Nyheter kanalına röportaj veren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, muhabirin FETÖ'cülerin ileri sürdüğü 'Türkiye suçlular için güvenli liman' argümanı üzerinden soru sorması üzerine tepki göstererek yayını kesmeleri istedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın FETÖ argümanıyla soru yönelten İsveç devlet televizyonu muhabirine tepki gösterdi: Yayını keselim
Ekleme: 1.12.2022 - 16:50 Güncelleme: 1.12.2022 - 16:59 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın FETÖ argümanıyla soru yönelten İsveç devlet televizyonu muhabirine tepki gösterdi: Yayını keselim
FETÖ'cülerin ortaya attığı ve muhalefetin sahip çıktığı 'Türkiye suçlular için güvenli liman' argümanı üzerinden soru sormaya kalkan İsveç devlet televizyonu SVT Nyheter kanalı muhabirine Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın tepki göstererek yayını kesmelerini istedi.

'BURADA BİR GERÇEKLİK YOK'
Türkiye'yi suçlular için sığınak olarak göstermeye çalışan muhabire Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Türkiye'nin bir şekilde bu insanlara sığınak sağladığını ve burada onları koruduğunu öne sürüyorsanız hiçbir dayanağınız yok. Eğer kastınız buysa, kesinlikle reddediyorum, aynı şey Türkiye'nin kokain kaçakçılığı veya uyuşturucu tacirlerinin merkezi olması için de geçerli. Burada bir gerçeklik yok. Nerede? Bir rapordan bahsediyorsunuz ve bunun arkasında kimin olduğunu bilmiyorum. Ama bütün bir ülkeyi korkunç bir şeyle suçladınız. Türkiye suçlular için bir sığınak değil. Uyuşturucu kaçakçılığı ve insan kaçakçılığıyla çok sıkı mücadele ediyoruz. Tutuklamalar ve el konulan uyuşturucularla ilgili istatistiklerde görülebilir. Birçoğu Türkiye üzerinden Avrupa'ya kaçakçılık yapmaya çalıştı, bunu durdurduk.' ifadelerini kullandı.

'PKK VE FETÖ KONUŞMASI'
Muhabire tepki gösteren Kalın, 'Farklı bir ajandanız var. Türkiye'nin kokain kaçakçılığının ve mafya liderlerinin merkezi olduğunu iddia ediyorsunuz. Bu PKK ve FETÖ konuşmasıdır. Bu dürüst gazetecilik değildir. Bu tür iddiaları sık sık duyuyoruz. Böyle şeylerle karalanmamıza izin vermeyiz. Bu dürüst gazetecilik değil. Asılsız suçlamalar gerçekmiş gibi sunuluyor ve siz soru sorup yanıtlamamı istiyorsunuz. Bunlar saçma sorular. Neyse devam etmek istemiyorum. Şunu durdurabilir misin?' dedi.
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