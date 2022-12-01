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Asgari ücret zammında ilk toplantı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bugün Türk-İş Başkanı Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'u ağırlayacak. Taraflar, asgari ücret pazarlığında takvimi belirleyecek.

Asgari ücret zammında ilk toplantı
Ekleme: 1.12.2022 - 09:58 Güncelleme: 1.12.2022 - 10:19 / Editör: Ozge Selin
Asgari ücret zammında ilk toplantı
Milyonlarca vatandaşın gözü yapılacak asgari ücret zammında...

Zam için geri sayıma geçildi.

Dün akşam Külliye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi kabulünün ardından Bakan Bilgin, bugün TÜRK-İŞ ve TİSK başkanları ile buluşacak.

Toplantı saat 2'de başlayacak.

Tespit komisyonu toplanıyor
Bugünkü toplantıda asgari ücret zammı için asgari ücret tespit komisyonu toplantıları için takvim belirlenecek.

Çalışmalar neticesinde önümüzdeki haftalarda sıkı bir maratonun ardından yeni asgari ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

Bakan Bilgin konu hakkında yaptığı açıklamada, 'Biz davet ettik. Türk-İş Başkanı Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir görüşme yapacağım. Görüşmede, asgari ücret konusunda yapılacak toplantıyı organize edeceğiz. Birlikte takvime karar vereceğiz' ifadelerini kullandı.

Sendikaların beklentileri
Öte yandan komisyonda, çalışanları Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş; işverenleri ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor.

Bu kapsamda işçi ve işverenin beklentileri de ortaya çıkmaya başlamıştı.

Sendikalar 10-13 bin lira talebiyle masaya oturmayı planlıyor. İş dünyası ise 8-8 bin 500 TL'ye sıcak bakıyor.

Türk-İş bekar bir çalışanın yaşama maliyetine vurgu yaparken, 9 bin 700 TL tutarında bir ücretin üzerinde duruyor.

Tespit komisyonunda bulunmayan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ise en az 13 bin lira talep ediyor.

Güncel rakam 5 bin 500 lira
Son olarak 2022 yılının başında 4 bin 253 liraya çıkarılan asgari ücrete, enflasyon nedeniyle temmuzda bir ara zam yapılmıştı.

Temmuzda alınan kararla asgari ücret 5 bin 500 lira olarak açıklanmıştı.
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