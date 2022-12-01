4 ayrı işyerinde kaçak tütün operasyonu

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yapılan çalışmalarda çok miktarda kaçak tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM ekiplerince kaçak/bandrolsüz tütün ve tütün mamulü ticareti yapan şahısların tespitine yönelik Bozüyük ilçesinde yürütülen çalışmalar sonucu yapılan operasyonda 4 ayrı işyeri ve bağlantılı 5 araçta, 47 bin 260 adet dolu makaron, 34 bin 600 adet bandrolsüz boş makaron, 20 kilogram kaçak kıyılmış tütün, 25 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, 33 adet elektronik sigara likiti, 8,5 kilogram kaçak nargile kömürü ele geçirildi.Ele geçirilen kaçak malzemelere işlem yapılmak üzere el konulurken, konu ile ilgili şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.