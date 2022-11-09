İsveç Başbakanı Kritersson, ülkesinin kucak açtığı FETÖ gerçeğiyle yüzleşti

Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile bir araya geldi. Kristersson görüşme sonrası, 15 Temmuz'da Gazi Meclis'te bombalanan alanlara karanfil bıraktı, Gazi Meclis'in Genel Kurul salonunu gezdi.Hain darbe girişimi sırasında bombalanan alanları gezen Kristersson, FETÖ gerçeğine bizzat yerinde tanıklık etti. Kristersson'ın ziyareti, İsveç'in barındırdığı ve Türkiye'nin iadesini istediği FETÖ'cü hainleri akıllara getirdi.TBMM Başkanı Şentop, 'İsveç'in güvenliğinin, Türkiye'nin güvenliğinden geçtiğini unutmak bir tezat teşkil eder. PKK/PYD/YPG, FETÖ ve DHKPC'nin ülkenizdeki propaganda, finansman ve eleman devşirme faaliyetleri devam etmektedir.İade taleplerimiz konusunda bir ilerleme sağlanmamıştır. İsveç'in somut adımlar atarak bu terör örgütleri ve uzantılarının faaliyetlerine son vermesini bekliyoruz' dedi. Kristersson, Anıtkabir'i de ziyaret etti.SABAH, İsveç'e kaçan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) firari isimlerini saklandıkları inlerinde bulup tek tek görüntülemişti. Bu isimler arasında Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik suikastın planlayıcısı olan Abdullah Bozkurt ve Today's Zaman eski Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş, 17-25 Aralık kumpasında teknik dinlemelere imza atan eski emniyet müdürü Murat Çetiner,FETÖ'nün kara propaganda sitesi Nordic Monitör'ün kurucularından FETÖ'ye ait Meydan Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Levent Kenez ve FETÖ'nün 'İskandinavya İmamı' olan Mustafa Kemal Şirin gibi isimler yer alıyor.