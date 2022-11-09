  • USD: 18,58 - 18,61
  • EURO: 18,57 - 18,61
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İsveç Başbakanı Kritersson, ülkesinin kucak açtığı FETÖ gerçeğiyle yüzleşti

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, 15 Temmuz’da FETÖ’cü hainlerin bombaladığı Gazi Meclis’teki anıta karanfil bıraktı. Ülkesinin kucak açtığı FETÖ gerçeğiyle yüzleşen Kristersson, eli kanlı örgütün yaptıklarına bizzat tanık oldu.

İsveç Başbakanı Kritersson, ülkesinin kucak açtığı FETÖ gerçeğiyle yüzleşti
Ekleme: 9.11.2022 - 09:54 Güncelleme: 9.11.2022 - 10:07 / Editör: Ozge Selin
İsveç Başbakanı Kritersson, ülkesinin kucak açtığı FETÖ gerçeğiyle yüzleşti
Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile bir araya geldi. Kristersson görüşme sonrası, 15 Temmuz'da Gazi Meclis'te bombalanan alanlara karanfil bıraktı, Gazi Meclis'in Genel Kurul salonunu gezdi.

Hain darbe girişimi sırasında bombalanan alanları gezen Kristersson, FETÖ gerçeğine bizzat yerinde tanıklık etti. Kristersson'ın ziyareti, İsveç'in barındırdığı ve Türkiye'nin iadesini istediği FETÖ'cü hainleri akıllara getirdi.

'TERÖRE İZİN VERMEYİN'

TBMM Başkanı Şentop, 'İsveç'in güvenliğinin, Türkiye'nin güvenliğinden geçtiğini unutmak bir tezat teşkil eder. PKK/PYD/YPG, FETÖ ve DHKPC'nin ülkenizdeki propaganda, finansman ve eleman devşirme faaliyetleri devam etmektedir.

İade taleplerimiz konusunda bir ilerleme sağlanmamıştır. İsveç'in somut adımlar atarak bu terör örgütleri ve uzantılarının faaliyetlerine son vermesini bekliyoruz' dedi. Kristersson, Anıtkabir'i de ziyaret etti.

İŞTE İSVEÇ'İN KALKAN OLDUĞU FİRARİ FETÖ'CÜLER

SABAH, İsveç'e kaçan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) firari isimlerini saklandıkları inlerinde bulup tek tek görüntülemişti. Bu isimler arasında Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik suikastın planlayıcısı olan Abdullah Bozkurt ve Today's Zaman eski Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş, 17-25 Aralık kumpasında teknik dinlemelere imza atan eski emniyet müdürü Murat Çetiner,

FETÖ'nün kara propaganda sitesi Nordic Monitör'ün kurucularından FETÖ'ye ait Meydan Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Levent Kenez ve FETÖ'nün 'İskandinavya İmamı' olan Mustafa Kemal Şirin gibi isimler yer alıyor.

Cumhuriyet gazetesine kendi kaynağından yalanlama! O habere erişim engeli
Bakan Kirişci ‘Ekilmeyen alan kalmasın’ diyerek hedefleri duyurdu! Cihan Kolivar'ın skandal 'Ekmek' sözlerine sert tepki
Alman gazetesi, THY'nin başarısını yazdı
Saadet Partisi'nin yayın organı TV 5'te FETÖ skandalı! Firari FETÖ'cü Hakan Şükür konuk oldu
Murat Kurum: Yıl sonuna kadar 60 bin konutumuzu tamamlayacağız
Bakan Karaismailoğlu: Havalimanlarında yolcu sayımız yüzde 45,7 arttı
Cihan Kolivar adliyeye sevk edildi
ABD seçim sonuçları için kritik saatler: Trump'tan zafer ilanı!
İsveç Başbakanı Kritersson, ülkesinin kucak açtığı FETÖ gerçeğiyle yüzleşti
Bakan Koca’dan aralık uyarısı: Vakalar artabilir
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri de kapsayacak anket çalışmasına başladı.
Bursa'da bir binada yangın: 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti
Mansur Yavaş'a protesto! ODTÜ'lüler belediye binasını bastı!
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Azerbaycan ve Ermenistan'dan flaş karar!
Sağlık Bakanı Koca, yönetmelik değişikliğiyle ilgili iddialara yanıt verdi: Planlamayı delmelerine izin vermek istemiyoruz
Bakan Karaismailoğlu muhalefet partilerini eleştirdi: Biz muhalefeti hiç göremedik
Cumhurbaşkanı Erdoğan hain darbe girişiminin sinyalini veren Keneş'in iadesini istedi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsveç Başbakanı Kristersson arasında anlamlı hediye takdimi
AK Parti Grup Başkanvekili Turan gündemi değerlendirdi! Kılıçdaroğlu 'Erdoğan kazansın' diye mesai harcıyor
9 Kasım hava durumu: Karla karışık yağmur ve kar uyarısı!

9 Kasım hava durumu: Karla karışık yağmur ve kar uyarısı!

Fatura desteği, KYK borcu, İcralık borçlar... Milyonları ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de!

Fatura desteği, KYK borcu, İcralık borçlar... Milyonları ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de!

iOS 16.2 ile iPhone'lara Özel Erişilebilirlik Modu gelecek

iOS 16.2 ile iPhone'lara Özel Erişilebilirlik Modu gelecek

Kredi çekecekler dikkat! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Tamamen değişiyor

Kredi çekecekler dikkat! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Tamamen değişiyor

Çöpten yedi bin konutun elektriği çıkıyor

Çöpten yedi bin konutun elektriği çıkıyor

Berlin Duvarı’nın yıkılışının üzerinden 33 yıl geçti

Berlin Duvarı’nın yıkılışının üzerinden 33 yıl geçti