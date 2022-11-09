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Eskişehir'de uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

ESKİŞEHİR'de polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Ekleme: 9.11.2022 - 14:10 Güncelleme: 9.11.2022 - 14:11 / Editör: Ozge Selin
Eskişehir'de uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelileri takibe aldı.

Bir süre izlenen M.F.B. ve İ.H.Y. yakalanıp gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 198 gram esrar, sıvı ketamin, 689 uyuşturucu hap, 1,10 gram metamfetamin, hassas terazi, kuru sıkı tabanca ile 1 av tüfeği ele geçirildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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