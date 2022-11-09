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Eren Abluka Sonbahar-Kış operasyonlarında mühimmat ele geçirildi

Tunceli, Hakkari, Hatay ve Diyarbakır'da terör örgütüne ait çok sayıda silah ve mühimmatın yanı sıra 268 kilogram esrar ile 750 litre eroin ham maddesi yakalanarak imha edildi.

Ekleme: 9.11.2022 - 16:51 Güncelleme: 9.11.2022 - 16:54 / Editör: Ozge Selin
Eren Abluka Sonbahar-Kış operasyonlarında mühimmat ele geçirildi
Teröristlere yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak, bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek için düğmeye basıldı.

Eren Abluka Sonbahar-Kış operasyonlarıyla örgütün sığınak/barınak/depoları imha ediliyor.

4 ilde çok sayıda mühimmat ele geçirildi
İçişleri Bakanlığı koordinesinde, başlatılan operasyon kapsamında 8 Kasım'da Tunceli, Hakkari, Hatay ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK ile YPS terör örgütlerine yönelik icra edilen Eren Abluka Sonbahar-Kış operasyonlarında; 4 adet AK-47 Piyade Tüfeği, 115 adet muhtelif çapta fişek, 1adet dürbün, 3 kilogram patlayıcı madde, 28 metre elektrik kablosu ile muhtelif çivi ve demir parçası, 4 adet av tüfeği, 2adet RPG-7 Roketatar mühimmatı, 2 adet RPG-7 Roketatar sevk fişeği, 2 adet telsiz, 6 adet EYP düzeneği, 10 kilogram amonyum nitrat, 4 adet EYP devre kartı, 1 adet silah üstü dürbün, 233 adet muhtelif çaplarda fişek, 150 metre kablo, 2 adet el bombası, 2 adet AK-47 Piyade Tüfeği şarjörü, 60 adet mühimmat, 268 kilogram toz esrar, 750 litre asit anhidrit (eroin maddesi yapımında kullanılan sıvı ham madde) ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Mühimmatlar imha edildi
İHA'nın haberine göre, ele geçirilen silah ve mühimmat ve 268 kilogram esrar ile 750 litre eroin ham maddesi imha edildi.
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