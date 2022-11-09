Bursa'da bir binada yangın: 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Bursa'da merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü mahallesinde yabancı uyruklu kişilerin kaldığı apartmanda yangın çıktı.Bursa Valisi Yakup Canbolat yaptığı açıklamada, Değirmenönü Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın orta katında, Suriyeli ailenin yaşadığı dairede yangın çıktığını söyledi.VALİ CANBOLAT'TAN AÇIKLAMA: 9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİCanbolat, yangının itfaiyenin ilk belirlemelerine göre sobadan kaynaklandığını belirterek "Orta katta şu ana kadar yapılan tespitlerde 9 ceset var. Bunların 8'i çocuk ve biri anne. Ben de olay bölgesine gidiyorum." dedi.