Van'da terör operasyonunda mühimmat ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.Ekiplerce ilçe kırsalında düzenlenen operasyonda, terör örgütü mensuplarının cephanelik olarak kullandığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarda yapılan aramada roketatar, 2 roketatar sevk fişeği, anti tank mühimmatı, 6 tüp, 10 el yapımı patlayıcı yapımında kullanılacağı değerlendirilen birbirine bantlanmış pil bloğu ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Sığınak ve barınaklar kullanılamaz hale getirildi, ele geçirilen malzemeler imha edildi.