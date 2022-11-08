Türkiye'den dengeleri değiştirecek hamle: Hazırlıklara başlandı

Kaynağından temin ettiği doğalgazı başta Avrupa olmak üzere ihtiyacı olan ülkelere ulaştırarak enerjide bir merkez hâline gelmeye hazırlanan Türkiye, küresel lojistik ağında da merkez olmak için çalışmalarını sürdürüyor.Bu kapsamda, Tarihî İpek Yolu'nu canlandırarak Pekin'den Londra'ya kadar kesintisiz bir ticaret yolu oluşturmayı hedefleyen Çin'in liderliğini yaptığı Kuşak ve Yol Projesini de içine alan yeni bir adım atılacak.Türkiye'nin bölgesel ve kıtasal anlamda bir aktarma merkezi hâline gelmesi ve ‘Kuşak ve Yol Girişimi' güzergâhında etkin olmasını temin etmek amacıyla Doğu Akdeniz Bölgesinde, Orta Doğu ve Orta Asya coğrafyasına çıkış kapısı olacak transit yük odaklı bir ana konteyner limanı inşa edilecek. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Hükûmetin 2023 yatırımları arasına giren proje için gelecek yıl Doğu Akdeniz Bölgesinde yer tespiti yapılacak. Tespitin ardından etüt ve proje çalışmaları hızla tamamlanacak.Türkiye'yi lojistikte merkez hâline getirecek yatırım planı, Doğu Akdeniz'le de sınırlı kalmayacak. İzmir'de de Ege Bölgesini hareketlendirmesi beklenen Çandarlı Limanı hayata geçirilecek.Fizibilite çalışmaları tamamlanan Çandarlı Limanının üstyapısına başlanmasına yönelik hazırlıklar da yakın zamanda bitirilecek.Öte yandan, Aliağa-Çandarlı-Bergama demir yolu projesinin fizibilite etüdü tamamlanacak ve yapım ihalesi çalışmalarına başlanacak.Proje ile Aliağa-Çandarlı-Bergama-Soma ve Çandarlı Limanı demir yolu bağlantısı kurulacak.Böylece, bölgedeki imalat sanayii sektörlerinin liman bağlantısı sağlanmış olacak, bölgenin ihracat süreçleri de etkinleştirilecek. Çandarlı Limanı ve İzmir Temiz Enerji İhtisas OSB tamamlandıktan sonra yıllık 1,5 milyar dolarlık ihracat yapılması, yaklaşık 15 bin kişiye de istihdam sağlanması bekleniyor.