Türkiye'den dengeleri değiştirecek hamle: Hazırlıklara başlandı
Doğu Akdeniz bölgesinde, Orta Doğu ve Orta Asya coğrafyasına çıkış kapısı olacak transit yük odaklı bir ana konteyner limanı inşa edilecek. Türkiye'yi 'Kuşak ve Yol Girişimi'nin lojistikte de üssü yapacak hamlenin ikinci adımı da olacak. Öte yandan İzmir'de de Ege Bölgesini hareketlendirmesi beklenen Çandarlı Limanı hayata geçirilecek.
Kaynağından temin ettiği doğalgazı başta Avrupa olmak üzere ihtiyacı olan ülkelere ulaştırarak enerjide bir merkez hâline gelmeye hazırlanan Türkiye, küresel lojistik ağında da merkez olmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, Tarihî İpek Yolu'nu canlandırarak Pekin'den Londra'ya kadar kesintisiz bir ticaret yolu oluşturmayı hedefleyen Çin'in liderliğini yaptığı Kuşak ve Yol Projesini de içine alan yeni bir adım atılacak.
YER TESPİTİ YAPILACAK
Türkiye'nin bölgesel ve kıtasal anlamda bir aktarma merkezi hâline gelmesi ve ‘Kuşak ve Yol Girişimi' güzergâhında etkin olmasını temin etmek amacıyla Doğu Akdeniz Bölgesinde, Orta Doğu ve Orta Asya coğrafyasına çıkış kapısı olacak transit yük odaklı bir ana konteyner limanı inşa edilecek. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Hükûmetin 2023 yatırımları arasına giren proje için gelecek yıl Doğu Akdeniz Bölgesinde yer tespiti yapılacak. Tespitin ardından etüt ve proje çalışmaları hızla tamamlanacak.
HAZIRLIKLAR YAKIN ZAMANDA BİTİRİLECEK
Türkiye'yi lojistikte merkez hâline getirecek yatırım planı, Doğu Akdeniz'le de sınırlı kalmayacak. İzmir'de de Ege Bölgesini hareketlendirmesi beklenen Çandarlı Limanı hayata geçirilecek.
Fizibilite çalışmaları tamamlanan Çandarlı Limanının üstyapısına başlanmasına yönelik hazırlıklar da yakın zamanda bitirilecek.
Öte yandan, Aliağa-Çandarlı-Bergama demir yolu projesinin fizibilite etüdü tamamlanacak ve yapım ihalesi çalışmalarına başlanacak.
Proje ile Aliağa-Çandarlı-Bergama-Soma ve Çandarlı Limanı demir yolu bağlantısı kurulacak.
1,5 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT YAPILACAK VE 15 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANACAK
Böylece, bölgedeki imalat sanayii sektörlerinin liman bağlantısı sağlanmış olacak, bölgenin ihracat süreçleri de etkinleştirilecek. Çandarlı Limanı ve İzmir Temiz Enerji İhtisas OSB tamamlandıktan sonra yıllık 1,5 milyar dolarlık ihracat yapılması, yaklaşık 15 bin kişiye de istihdam sağlanması bekleniyor.