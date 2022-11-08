Ankara'da FETÖ operasyonu: 14 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile mücadelesine aralıksız devam ediyor. FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün, firari mensupları üzerinden güncel faaliyetlerini sürdürmeye çalışması ve gaybubet olarak adlandırılan hücre evlerinde saklanan örgüt mensuplarının dava dosyalarının istinaf veya Yargıtay aşamasında ceza kesinleşmesi esnasında yurtdışına kaçmalarını sağladıkları biliniyor.Ankara İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü, FETÖ terör örgütü mensuplarının gizlendikleri adresleri tek tek belirledi. Çalışmaları tamamlamasının ardından harekete geçen ekipler, eş zamanlı düzenledikleri operasyonla 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Yakalanan şüphelilerden 3' ünün Askeri mahrem yapılanmada yönetici, 3' ünün örgüt mensubu ihraç subay, astsubay, M.O' nun Adliye mahrem yapılanmada yönetici, Ü.K. isimli şüphelinin Nevşehir'de kadın alanı sorumlusu, Z.B. isimli şüphelinin ise Sivas'ta Kadın alanı sorumlusu oldukları belirlendi. Diğer şüphelilerin ise sivil yapılanmada sorumlu seviyede görev aldıkları ve örgüt finansörü olduklarına dair haklarında etkin pişman beyanları ve deliller bulunduğu öğrenildi. Şüpheliler arasındaki ihraç tuğgeneral E.Y'nin Malatya Ağır Ceza Mahkemesince arandığı öğrenilirken, zanlılar arasında iki ihraç astsubay ile 1 ihraç mühendis de bulunuyor.