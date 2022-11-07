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Öğretmenler dikkat! Bakan Özer açıkladı: Muaf olacaklar

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüksek lisans yapan 94 bin 606 öğretmenin uzman öğretmenlik sınavından, doktorası bulunan 257 öğretmenin ise başöğretmenlik sınavından muaf olduğunu bildirdi.

Ekleme: 7.11.2022 - 12:32 Güncelleme: 7.11.2022 - 12:34 / Editör: Ozge Selin
Öğretmenler dikkat! Bakan Özer açıkladı: Muaf olacaklarMilli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınavı ile ilgili son verileri açıkladı. Öğretmenlik kariyer basamakları eğitimleri için toplam 614 bin 390 öğretmenin başvurduğunu kaydeden Özer, bu öğretmenlerin yüzde 99'unun yani 606 bin 185'inin eğitimlerini tamamladığını belirtti.

MUAF OLACAKLAR

Öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınavına ise 595 bin 598 başvuru yapıldığını bildiren Özer, yüksek lisans ve doktorası bulunanların sınavdan muaf olacağını hatırlattı.

170 BİN 112'E ULAŞACAK

Bakan Özer, 'Muaf olan öğretmenlerimizin sayıları belli oldu. Buna göre, hali hazırda eğitim sistemimizde bulunan 75 bin 506 bin uzman öğretmen sayısı, sınavdan muaf olan 94 bin 606 yeni uzman öğretmenle 170 bin 112'e ulaşacak.

346'YA ÇIKACAK

Şu anda 89 olan başöğretmen sayısı da sınavdan muaf olan 257 öğretmenle beraber toplam 346 başöğretmen sayısına çıkacak. İnşallah sınava girerek uzman ve başöğretmen olmaya hak kazanacak arkadaşlarımızla birlikte bu sayı daha da artacak ve hep birlikte yolumuza çok daha güçlü devam edeceğiz' dedi.

19 KASIM'DA YAPILACAK

Özer, öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınavının daha önce planlandığı gibi 19 Kasım'da 81 ildeki sınav merkezlerinde yapılacağını, sınav soru kitapçıklarının da baskı aşamasında olduğunu söyledi.
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