İzmir'de 325 uyuşturucu şüphelisine tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Ekim- 6 Kasım'da birçok operasyon düzenledi.Baskınlar sonucu 4 bin 69 kişi ile ilgili işlem yapılırken, gözaltına alınan şüphelilerden 325'i tutuklandı, 215'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Operasyonlar sırasında yapılan aramalarda; 29 kilo 407 gram metamfetamin, 3 kilo 976 gram kokain, 266 kilo 544 gram esrar ve skunk, 529 gram sentetik esrar, 122 bin 468 sentetik ecza, 33 bin 514 uyuşturucu hap, 66 hassas terazi, 28 tüfek ve 497 tüfek fişeği, 62 tabanca ve 875 mermi ile 67 şarjör ele geçirildi. Emniyetten yapılan açıklamada, uyuşturucu ticaretiyle mücadelenin devam edeceği vurgulandı.