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İmzayı attı: Putin sabıkalıları cepheye sürüyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eski mahkumların da cephede Ukrayna'ya karşı savaşmasını sağlayan kararnameye imza attı. Öte yandan ABD yönetiminin Ukrayna'yı barış müzakereleri konusunda özel kanallardan teşvik etmeye çalıştığı kaydedildi.

İmzayı attı: Putin sabıkalıları cepheye sürüyor
Ekleme: 7.11.2022 - 13:59 Güncelleme: 7.11.2022 - 14:00 / Editör: Ozge Selin
İmzayı attı: Putin sabıkalıları cepheye sürüyor
Rusya cepheye eski mahkumları da sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle cinayet, hırsızlık, uyuşturucu ticareti gibi suçlardan sabıkalı olan Ruslar askere alınabilecek. Bu adımla yüz binlerce kişinin Rus ordusuna alınmasının önünün açıldığı belirtiliyor.

Çocuklara karşı cinsel saldırı ve terörizm gibi suçlardan daha önce hüküm giyenler ise bu karardan muaf tutuldu.

Geçtiğimiz Eylül ayında Wagner isimli Rus paralı asker grubunun hapishaneden görüntüleri sızmış ve mahkumlara cezalarının silinmesi karşılığında 6 ay orduya katılmaları teklif edilmişti.

Rusya'nın cephedeki asker eksiğini gözler önüne seren bu görüntülerden kısa süre sonra ülke genelinde seferberlik ilan edilmiş ve 300 bin yedek askerin göreve çağrılacağı duyurulmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin eski mahkumların da cephede Ukrayna'ya karşı savaşmasını sağlayan kararnameyi imzaladı.

Bir yandan sahada silahlı mücadele sürerken bir yandan da diplomasi çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Zelenskiy, Putin, Rusya'nın başında olduğu sürece barış müzakereleri yapmayacağını açıklamış, 'biz yeni Başkanla müzakere edeceğiz' demişti.
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