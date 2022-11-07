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HDP’yi şehit ismi bile rahatsız ediyor

Mersin’de Akdeniz Belediye meclisinde, ilçe sınırları içerisindeki bir parka Mersin’de gerçekleşen terör saldırısında şehit olan polis memuru Sedat Gezer’in isminin verilmesi ile ilgili oylamada HDP meclis üyeleri el kaldıramayarak, çekimser kaldılar. Daha önce de HDP ile birlikte bazı CHP’li üyeler Huzurkent’te bir parka “İyi ki varsın Eren, Şehit Eren Bülbül” isminin verilmesine tartışma çıkararak, karşı çıkmışlardı.

HDP’yi şehit ismi bile rahatsız ediyor
Ekleme: 7.11.2022 - 13:45 Güncelleme: 7.11.2022 - 13:45 / Editör: Ozge Selin
HDP’yi şehit ismi bile rahatsız ediyor
Mersin'de Akdeniz Belediye Meclisi Kasım ayı birinci birleşiminde bir kez daha HDP'li meclis üyelerinin şehit saygısızlığı yaşandı.

Nusratiye, Mahallesi 5110 Sokakta bulunan bir parka Tece Polisevinde PKK'lı teröristlerle kahramanca çatışarak şehit olan polis memuru Sedat Gezer adının verilmesi ile ilgili maddenin oylamasında, AK Parti, MHP, CHP ve bağımsız üyeler kabul için el kaldırırken, HDP'li üyeler, "Biz, el kaldıramıyoruz" diyerek, çekimser oy kullandılar.

HDP"YE RAĞMEN

HDP'nin bu tutumuna rağmen diğer üyelerin oylarıyla Kahraman Şehit Sedat Gezer'in ismi Nusratiye Mahallesindeki parka verildi.

DAHA ÖNCE DE EREN BÜLBÜL'ÜN İSMİNE KARŞI ÇIKMIŞLARDI

Öte yandan, daha öncede yine Akdeniz Belediye Meclisinde şiddetli tartışmalar yaşanmasına neden olan ve ülke gündeminde de yer bularak, yoğun tepkiler çeken bir olay yaşanmıştı. O süreçte Huzurkent'te bir parka, "İyi ki varsın Eren, Şehit Eren Bülbül" ismi verilmek istenmiş, HDP ve bazı CHP'li üyeler, şiddetle karşı çıkmışlardı.

HDP'nin bu tutumuna rağmen diğer üyelerin oylarıyla Kahraman Şehit Sedat Gezer'in ismi Nusratiye Mahallesindeki parka verildi.
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