Adana'da tıkanan rögarı polis açmaya çalıştı! O anlar kamerada

CHP'li belediyeler tarafından yönetilen il ve ilçelerdeki altyapı sorunları her yağış sonrası kendini gösteriyor. Belediye Başkanlığını Zeydan Karalar'ın yaptığı Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yağış nedeniyle rögarlar tıkandı. Tıkanan rögarı bir polisin demir çubukla açmaya çalışması kameraya yansıdı.

CHP'li belediyeler tarafından yönetilen il ve ilçelerdeki alt yapı sıkıntıları kendisini göstermeye devam ediyor.Adana'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.Merkez Seyhan ilçesinde, yağış nedeniyle rögarlar tıkandı.Kentte etkili olan sağanağın ardından rögarın tıkandığı Havuzlubahçe Mahallesi 15214 Sokak'ta su birikintisi oluştu.Evinin önü sular altında kalan Hasip Kılıç, belediye ekiplerini aradı ancak belediye ekipleri gelmedi.Sokaktan ekip aracıyla geçen bir komiser, suyun tahliyesini sağlamak için demir çubukla tıkanan rögarı açmaya çalıştıSokaktan ekip aracıyla geçen bir komiser, suyun tahliyesini sağlamak için demir çubukla tıkanan rögarı açmaya çalıştı.