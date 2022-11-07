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Adana'da tıkanan rögarı polis açmaya çalıştı! O anlar kamerada

CHP'li belediyeler tarafından yönetilen il ve ilçelerdeki altyapı sorunları her yağış sonrası kendini gösteriyor. Belediye Başkanlığını Zeydan Karalar'ın yaptığı Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yağış nedeniyle rögarlar tıkandı. Tıkanan rögarı bir polisin demir çubukla açmaya çalışması kameraya yansıdı.

Adana'da tıkanan rögarı polis açmaya çalıştı! O anlar kamerada
Ekleme: 7.11.2022 - 14:26 Güncelleme: 7.11.2022 - 14:29 / Editör: Ozge Selin
Adana'da tıkanan rögarı polis açmaya çalıştı! O anlar kamerada
CHP'li belediyeler tarafından yönetilen il ve ilçelerdeki alt yapı sıkıntıları kendisini göstermeye devam ediyor.

Adana'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

YAĞIŞ RÖGARLARI TIKADI
Merkez Seyhan ilçesinde, yağış nedeniyle rögarlar tıkandı.

Kentte etkili olan sağanağın ardından rögarın tıkandığı Havuzlubahçe Mahallesi 15214 Sokak'ta su birikintisi oluştu.

VATANDAŞ BELEDİYEYİ ÇAĞIRDI GELEN OLMADI
Evinin önü sular altında kalan Hasip Kılıç, belediye ekiplerini aradı ancak belediye ekipleri gelmedi.

RÖGARI POLİS AÇMAYA ÇALIŞTI
Sokaktan ekip aracıyla geçen bir komiser, suyun tahliyesini sağlamak için demir çubukla tıkanan rögarı açmaya çalıştı

RÖGARI POLİS AÇMAYA ÇALIŞTI
Sokaktan ekip aracıyla geçen bir komiser, suyun tahliyesini sağlamak için demir çubukla tıkanan rögarı açmaya çalıştı.

Adana'da tıkanan rögarı polis açmaya çalıştı! O anlar kamerada
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