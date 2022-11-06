Süleyman Soylu: Terör örgütüne katılım 100’ün altına düştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak Üniversitesi’ndeki Güvenlik Korucuları Hizmet İçi Eğitim Semineri Kapanış Töreni’ne katıldı.Burada yıl içerisinde ülke genelinde yapılan eğitimlerle ilgili bilgi veren Bakan Soylu, "25 bin güvenlik korucumuzu kapsayan eğitim programımızın bu yılki ayağının tamamlanması münasebetiyle sizlerle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu yıl sadece 5 milyonu aşkın çocuğumuza ‘siber ay eğitimi’ verdik. Yani sosyal medyada onları tehlikeden koruyabilecek, sakındırabilecek tüm meseleleri anlattığımız, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen eğitimler. Özellikle uyuşturucu ile mücadelede bu sene tüm birimlerimiz 5 milyonu aşkın gencimize eğitim verdi. Yani bakanlık olarak eğitim için kolları sıvamış durumdayız." diye konuştu.Terörle mücadelede 1845 güvenlik korucusunun şehit olduğunu söyleyen Bakan Soylu, “Halihazırda 57 bin 584 güvenlik korucumuz, 17 bin 600 gönüllü korucumuz, gönüllülerle birlikte 1038 kadın korucumuz var. Jandarmalar, polisler, operasyon sayıları, şehit sayıları, gazi sayıları, aslında bu sayıların hiçbiri bize asıl meseleyi, Türkiye’nin terörle mücadelesini, bu toprakların terörden yaşadıklarını anlatmaz. Meseleyi anlatan o sayılardaki insan hikayeleridir. Bütün bu sıkıntıları hep birlikte yaşadık. Yıllarca omuzlarımızda şehit cenazeleri taşıdık. Bunların hiçbirisi sayılarla anlatılmaz. Bakın biz yıllardır PKK'nın partisi diyoruz, alınmıyorlar, utanmıyorlar, itiraz da etmiyorlar. ‘Hayır, öyle değiliz’ de demiyorlar. Her platformda savunuyorlar.15 Temmuz’dan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonuyla terörle mücadele stratejisinin değiştirildiğini ve kesintisiz operasyon stratejisine geçildiğini kaydeden Bakan Soylu, şöyle devam etti:"Terörün yanında, teröre sebep olan, teröre kaynaklık eden unsurlarla da mücadele etmeye başladıktan sonra bu bölgede her şey değişti. Eskiden terör örgütüne yıllık katılım 5 binli sayılarla ifade ediliyordu. Bugün hamdolsun 100'ün altına düştü. Adım adım sıfıra doğru ilerliyoruz. Geçen yıl 51'di, şimdi 43. Az kalsın 44 olacaktı. Neyse ki bir kız çocuğunu HDP'li bir yönetici tarafından dağa kaçırılırken yolda yakaladık. Anneleri babaları da HDP binasına gittiler, onu kaçıran HDP’li yöneticileri orada darbettiler. Ellerine sağlık, iyi de yaptılar. Hani ben bir keresinde bir ‘oh’ çekmiştim ya. ‘Paralar PKK’ya gitmiyor’ diye. Şimdi bir ‘oh’ daha çekiyorum. Gençler PKK’ya gitmiyor. Öğretmenliğe, doktorluğa, eczacılığa, hemşireliğe ve bu ülkenin yarınlarına katkı koymaya gidiyorlar. Festivallere gidiyorlar, dinini, inancını öğrenmeye gidiyorlar, üniversitelerde hocalarıyla beraber yarınlara ümit vermeye gidiyorlar."Terör örgütü PKK’nın ülke sınırları içerisindeki eleman sayısının 120’nin altına geldiğini söyleyen Bakan Soylu, şunları kaydetti:"Bizde bir rakam var ama bir sayıyı bekliyoruz. Terör eylemleri 15 Temmuz’dan sonra yüzde 95 azaldı. Peki bundan sonra ne olacak. Her şeyden önce son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek ama bizim bir planımız var. Cumhuriyetin birinci asrına kadar buradaki kahraman arkadaşlarımızla birlikte Allah nasip ederse bu ülkenin içerisinde, kırsalda bir tek terörist kalmayacak. 29 Ekim 2023’te, yani Cumhuriyetin ikinci asrına sırtımızda terörün küfesiyle girmeyeceğiz. Sınırlarımızın dışında elbette ki temizlemeye devam edeceğiz. Bu ülkede istikrarın devam etmesi, terörün tekrar dirilmemesi için sürekli teyakkuzda ve güçlü olacağız. Etrafımızdaki coğrafyanın istikrara kavuşması, uzun zaman alacak. Terör tam da böyle ortamlarda yuvalanır, tam da böyle ortamlarda palazlanır. İşte onun için bizim kriterimiz, içerideki terörist sayısı veya eylem sayısı değildir. Bizim kriterimiz coğrafyamızdaki istikrardır. Amerika Birleşik Devletleri ve batının güneyimizde bir terör devleti kurma hayalinden vazgeçirilmesi ve vazgeçmesidir. PKK/PYD’ye TIR’larla silah gitmemesidir. İşte o yüzden korucularımız çok önemlidir."