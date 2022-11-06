  • USD: 18,59 - 18,63
  • EURO: 18,19 - 18,22
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Süleyman Soylu: Terör örgütüne katılım 100’ün altına düştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadelede dağa katılımların bitme noktasına geldiğini söyledi. Soylu, Eskiden katılım 5 binlerle ifade ediliyordu, şimdi 100'ün altına düştü" dedi.

Ekleme: 6.11.2022 - 15:16 Güncelleme: 6.11.2022 - 15:17 / Editör: Ozge Selin
Süleyman Soylu: Terör örgütüne katılım 100’ün altına düştü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak Üniversitesi’ndeki Güvenlik Korucuları Hizmet İçi Eğitim Semineri Kapanış Töreni’ne katıldı.

Burada yıl içerisinde ülke genelinde yapılan eğitimlerle ilgili bilgi veren Bakan Soylu, "25 bin güvenlik korucumuzu kapsayan eğitim programımızın bu yılki ayağının tamamlanması münasebetiyle sizlerle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu yıl sadece 5 milyonu aşkın çocuğumuza ‘siber ay eğitimi’ verdik. Yani sosyal medyada onları tehlikeden koruyabilecek, sakındırabilecek tüm meseleleri anlattığımız, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen eğitimler. Özellikle uyuşturucu ile mücadelede bu sene tüm birimlerimiz 5 milyonu aşkın gencimize eğitim verdi. Yani bakanlık olarak eğitim için kolları sıvamış durumdayız." diye konuştu.

"Yıllardır PKK'nın partisi diyoruz, hayır öyle değiliz diyemiyorlar"
Terörle mücadelede 1845 güvenlik korucusunun şehit olduğunu söyleyen Bakan Soylu, “Halihazırda 57 bin 584 güvenlik korucumuz, 17 bin 600 gönüllü korucumuz, gönüllülerle birlikte 1038 kadın korucumuz var. Jandarmalar, polisler, operasyon sayıları, şehit sayıları, gazi sayıları, aslında bu sayıların hiçbiri bize asıl meseleyi, Türkiye’nin terörle mücadelesini, bu toprakların terörden yaşadıklarını anlatmaz. Meseleyi anlatan o sayılardaki insan hikayeleridir. Bütün bu sıkıntıları hep birlikte yaşadık. Yıllarca omuzlarımızda şehit cenazeleri taşıdık. Bunların hiçbirisi sayılarla anlatılmaz. Bakın biz yıllardır PKK'nın partisi diyoruz, alınmıyorlar, utanmıyorlar, itiraz da etmiyorlar. ‘Hayır, öyle değiliz’ de demiyorlar. Her platformda savunuyorlar.

"Şimdi bir oh daha çekiyorum gençler PKK'ya gitmiyor"
15 Temmuz’dan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonuyla terörle mücadele stratejisinin değiştirildiğini ve kesintisiz operasyon stratejisine geçildiğini kaydeden Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Terörün yanında, teröre sebep olan, teröre kaynaklık eden unsurlarla da mücadele etmeye başladıktan sonra bu bölgede her şey değişti. Eskiden terör örgütüne yıllık katılım 5 binli sayılarla ifade ediliyordu. Bugün hamdolsun 100'ün altına düştü. Adım adım sıfıra doğru ilerliyoruz. Geçen yıl 51'di, şimdi 43. Az kalsın 44 olacaktı. Neyse ki bir kız çocuğunu HDP'li bir yönetici tarafından dağa kaçırılırken yolda yakaladık. Anneleri babaları da HDP binasına gittiler, onu kaçıran HDP’li yöneticileri orada darbettiler. Ellerine sağlık, iyi de yaptılar. Hani ben bir keresinde bir ‘oh’ çekmiştim ya. ‘Paralar PKK’ya gitmiyor’ diye. Şimdi bir ‘oh’ daha çekiyorum. Gençler PKK’ya gitmiyor. Öğretmenliğe, doktorluğa, eczacılığa, hemşireliğe ve bu ülkenin yarınlarına katkı koymaya gidiyorlar. Festivallere gidiyorlar, dinini, inancını öğrenmeye gidiyorlar, üniversitelerde hocalarıyla beraber yarınlara ümit vermeye gidiyorlar."

"Terör örgütünün içeride silahlı eleman sayısı 120'nin altında"
Terör örgütü PKK’nın ülke sınırları içerisindeki eleman sayısının 120’nin altına geldiğini söyleyen Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Bizde bir rakam var ama bir sayıyı bekliyoruz. Terör eylemleri 15 Temmuz’dan sonra yüzde 95 azaldı. Peki bundan sonra ne olacak. Her şeyden önce son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek ama bizim bir planımız var. Cumhuriyetin birinci asrına kadar buradaki kahraman arkadaşlarımızla birlikte Allah nasip ederse bu ülkenin içerisinde, kırsalda bir tek terörist kalmayacak. 29 Ekim 2023’te, yani Cumhuriyetin ikinci asrına sırtımızda terörün küfesiyle girmeyeceğiz. Sınırlarımızın dışında elbette ki temizlemeye devam edeceğiz. Bu ülkede istikrarın devam etmesi, terörün tekrar dirilmemesi için sürekli teyakkuzda ve güçlü olacağız. Etrafımızdaki coğrafyanın istikrara kavuşması, uzun zaman alacak. Terör tam da böyle ortamlarda yuvalanır, tam da böyle ortamlarda palazlanır. İşte onun için bizim kriterimiz, içerideki terörist sayısı veya eylem sayısı değildir. Bizim kriterimiz coğrafyamızdaki istikrardır. Amerika Birleşik Devletleri ve batının güneyimizde bir terör devleti kurma hayalinden vazgeçirilmesi ve vazgeçmesidir. PKK/PYD’ye TIR’larla silah gitmemesidir. İşte o yüzden korucularımız çok önemlidir."
Yeni görüntüler paylaşıldı! Başkan Erdoğan, Gaziray'ı kullanırken çocuklarla şarkı söyledi
Beyoğlu'nda HDP'lilerden PKK/KCK'lılar için yürüyüş! 121 gözaltı
Türkiye o rengi seçti! İşte TOGG’un merak edilen anket sonucu
Nevşehir'de feci kaza: Partilileri taşıyan otobüs şarampole devrildi! Çok sayıda yaralı var... Genel Başkan'dan açıklama
Mehmet Ali Çelebi'den İHA ve SİHA'lardan 'Bir algı hikayesi' diye söz eden Tele 1'e sert tepki: Yazıklar olsun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Duman solisti Kaan Tangöze'ye AK Parti'den cevap: Seçimi beklemene gerek yok
Atina hadsiz açıklamalarına bir yenisini daha ekledi: Savaşa hazır olun
CHP'li belediye Ecevit çiftine benzemeyen heykel yaptı
Kabine yarın toplanıyor: Masada önemli konular yer alacak
Murat Kurum'dan TOKİ kura çekimi açıklaması
MİT Suriye'de PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa eyalet sorumlusunu öldürdü
Financial Times, Türkiye'nin tahıl anlaşmasındaki rolünü analiz etti
Kılıçdaroğlu, 'Tefeci' dediği yatırımcılardan para istemiş
Muharrem İnce 6'lı masa ile alay etti! 'Kısır günü mü, altın günü mü...'
Teröristlerin inine operasyon: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Adalet Bakanı Bozdağ'dan TBMM'ye çağrı: Hakim ve savcılarımıza hakaret edenleri yargıya teslim edelim
İngiltere'de hayat pahalılığı protestosu! Rishi Sunak'ı istifaya çağırdılar
Gaziray'ın ilk sürüşünü yapan Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Yıl sonuna kadar ücretsiz olacak
Başkan Erdoğan, Gaziantep'te Gaziray, Büyükşehir Yatırımları, 70 Fabrika ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni’nde konuşuyor
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli fırtına sonrası yağmur ve kar bekleniyor

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli fırtına sonrası yağmur ve kar bekleniyor

Görenleri adeta büyülüyor: Game of Thrones sahnesi değil Erzincan’daki Kalecik Kalesi

Görenleri adeta büyülüyor: Game of Thrones sahnesi değil Erzincan’daki Kalecik Kalesi

Twitter'da ücretli dönem resmen başladı

Twitter'da ücretli dönem resmen başladı

Dünya diken üstünde: Kontrolden çıkan Çin roketi ne zaman nereye düşecek?

Dünya diken üstünde: Kontrolden çıkan Çin roketi ne zaman nereye düşecek?

Kütahya'da heyecanlandıran keşif: Roma dönemine ait olduğu belirlendi

Kütahya'da heyecanlandıran keşif: Roma dönemine ait olduğu belirlendi

Bursa'nın simgesi Tophane Saat Kulesi'nin asırlık saati 30 yıl sonra çalıştırıldı

Bursa'nın simgesi Tophane Saat Kulesi'nin asırlık saati 30 yıl sonra çalıştırıldı